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07.05.2020 15:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин осмотрел временный госпиталь для долечивания COVID-19 на ВДНХ

Текст: Любовь Проценко
В самом крупном на ВДНХ 75-м павильоне разворачивается временный госпиталь для борьбы с коронавирусом. На площади в 53 тысячи квадратных метров, где в столице традиционно проходят самые значимые выставки и форумы, сейчас разместятся около 2 тысяч больничных коек. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев сегодня ход работ по переоборудованию павильона, первых пациентов он должен принять уже через неделю, 15 мая.

- Динамика госпитализации в столице находится на стабильном уровне. Сегодня, например, в столице выписано пациентов больше, чем госпитализировано. И тем не менее, мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается. И, к сожалению, надо быть готовыми к любому развитию событий и гарантировать москвичам медицинскую помощь при заболевании коронавирусом. С этой целью и создаются резервные медицинские центры, как здесь на ВДНХ.

Выставочный центр изменился даже чисто внешне. Среди памятников архитектуры, какими здесь является большинство исторических павильонов, этот самый новый был в современном стиле из прозрачного стекла. Сейчас его стены оклеены белой и зеркальной пленкой - чтобы в солнечную погоду там было не слишком жарко - все-таки май. А внутри - полноценный госпиталь с медицинским персоналом, лечебными кислородными газами, подведенными к каждой койке. Григорий Родоман, главный врач городской клинической больницы №24, частью которой он станет, высоко оценил проделанную городскими службами работу: "Удобно и для работы медицинского персонала, и для больных".

"Для пациентов, кроме кислорода, есть вайфай, у каждой койки подсветка для чтения, кнопка для вызова медсестры, - рассказал он корреспонденту "РГ". - Для медперсонала - система видеонаблюдения из 500 камер. Благодаря ей каждая медсестра видит каждое движение больного, не пропустит изменения в состоянии больного. Рабочее место медсестер оборудовано связью с ЕМИАС - в любой момент можно узнать из электронной карты больного обо всех его хронических заболеваниях, а также внести данные о ходе лечения".

Поступать пациенты будут через два приемных отделения с 12 смотровыми боксами, 4 процедурными и 3 врачебными зонами. Как и любой другой стационар, госпиталь с помощью шлюза разделен на "чистые" и "грязные" зоны. Пока город планирует его использовать как для долечивания больных коронавирусом, так и для первичных пациентов с более легким течением болезни.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"На случай, если у кого-то состояние вдруг резко ухудшится, оборудованы 72 шоковые койки с аппаратами искусственной вентиляции легких", - продолжил рассказ Григорий Родоман.

Сергей Собянин надеется, что этот дополнительный коечный резерв москвичам не понадобится. "Но то, что происходит в других странах и городах, заставляет нас все-таки заранее побеспокоиться и подготовиться к самым сложным ситуациям", - говорит он. А потому параллельно с ВДНХ готовятся принять больных с коронавирусом и другие временные госпитали: в экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре "Сокольники", ледовом дворце "Крылатское" и АТЦ "Москва" на Каширском шоссе. К уже имеющимся 25 тысячам коек они добавят еще около 10 тысяч мест для пациентов с COVID-19.

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