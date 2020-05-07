Собянин: Работу каршеринга в Москве возобновлять пока не планируют

Сервис каршеринга не возобновит работу до тех пор, пока в Москве не схлынет угроза коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, реанимировать работу каршеринга сейчас невозможно, поскольку контролировать дезинфекцию автомобилей сложно. "В метро и другом общественном транспорте проводится регулярная дезобработка, - объяснил Собянин в эфире "Россия 24". - Вагоны, двери, перила обрабатываются, то есть все, чего касается человек".

Одну машину за день, отмечает мэр, могут использовать 10-15 человек. "Если один из них будет ковидный, то все десять потом окажутся на больничной койке, поэтому мы и закрыли каршеринг", - сказал Собянин.