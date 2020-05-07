Собянин: Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч человек

По его словам, по скрининговым исследованиям, больных около 300 тысяч человек или 2-2,5% от всего населения столицы. "Наша задача максимально выявить этих людей, насколько это возможно, для того чтобы посадить их на карантин, чтобы они не заражали своих соседей или коллег по работе. Если необходимо - выписать амбулаторное лечение, чтобы они не доходили до тяжелого состояния", - сказал глава города.

По словам Сергея Собянина, за неделю в городе в два раза увеличилось количество тестирований на коронавирус. "Для этого проводится гигантская работа. Мы за неделю увеличили тестирование в два раза, раньше тестировали около 20 тысяч человек сейчас около 40 тысяч", - отметил мэр Москвы.