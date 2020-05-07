Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

"На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам, - пояснил градоначальник. - Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома".

Предприятия должны снабдить сотрудников масками и перчатками, обеспечить между рабочими местами безопасную дистанцию или установить перегородки, а также организовать регулярное выборочное тестирование работников на коронавирус. "При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор", - написал Собянин.

Он добавил, что начало работы именно промышленных и строительных предприятий связано с тем, что это наименее опасно. Сотрудники этих отраслей не контактируют с потребителями, а в цехах и на стройплощадках проще соблюдать правила безопасности. При этом запуск этих отраслей даст большой экономический эффект - только в Москве на работу выйдут 500 тысяч человек, резюмировал мэр.