Сотрудники Московского авиацентра совершили в апреле 41 вылет

За минувший месяц вертолеты Московского авиацентра спасли 10 человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе организации.

- Экипажи санитарных вертолетов выполнили четыре вылета, в ходе которых в больницы доставлены 5 человек, еще 29 раз выезжали на ДТП, в которых спасли еще 5 человек, - рассказали в пресс-службе. - Во время крупного пожара в поселении Рязановское ТиНАО были задействованы три вертолета, в том числе - новый вертолет Ка-32А11ВС, недавно заступивший на дежурство.

В пресс-службе напомнили, что с началом пожароопасного периода экипажи вертолетов Московского авиацентра приступили к ежедневной воздушной разведке пожароопасной обстановки на территории Москвы и прилегающих областей.