Сотрудников предприятий в Москве будут тестировать на коронавирус

Он пояснил, что работа предприятий именно этих отраслей возобновляется поскольку это наименее опасно. "В отличие от работников торговли и сферы услуг строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями, - написал мэр. - В относительно замкнутых рабочих пространствах - на стройках и в производственных цехах - гораздо проще обеспечить надлежащий санитарно-эпидемиологический режим".

При этом предприятия будут обязаны соблюдать строгие требования безопасности. На рабочие места вернутся только те, без кого невозможно функционирование производств. Те, кого можно оставить на дистанционной работе, по-прежнему должны будут работать удаленно.

"На работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины, - подчеркнул градоначальник. - Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ".

Сотрудников необходимо обеспечить на рабочих местах средствами защиты, включая маски и перчатки, а также создать условия для соблюдения социальной дистанции вплоть до установки перегородок между рабочими местами.

При несоблюдении этих условий промпредприятия и строительные площадки будут закрываться, отметил мэр. Контролировать ситуацию будет Роспотребнадзор. Собянин добавил, что запуск предприятий даст большой экономический эффект - на работу вернутся 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч в других регионах.