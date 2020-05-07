В Белгородской области запустили программу поддержки застройщиков

Свыше четырех тысяч участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Белгородской области смогут взять мелкие строительные компании для возведения частных и малоэтажных домов. Такое решение приняли региональные власти: по мнению чиновников, с одной стороны, это простимулирует жилищное строительство, а с другой - поддержит малый бизнес, задействованный в отрасли. В том, что спрос на индивидуальные дома будет расти, в том числе и из-за пандемии коронавируса, никто не сомневается.

Кто хотел, тот построил

Белгородская программа поддержки ИЖС до сих пор не обрела даже отдаленно похожих вариантов по стране. Участки, с начала 2000-х годов выдававшиеся за символическую плату, а то и вовсе без нее, уже застроены коттеджами. О том, что на Белгородчине модно жить в собственном доме, знают даже в соседних регионах.

Однако строительство индивидуального жилья, так бойко продолжавшееся дольше десятилетия, сегодня притормозилось. Предпосылки для этого местные эксперты считают вполне объективными. Те, кто строился в начале двухтысячных, имели мало шансов по-другому обрести жилье. Ипотечные продукты были дорогими и не такими развитыми, а получить кредит в те времена значило пройти несколько кругов бюрократического ада. В итоге желающие обзавестись жильем вступали в кооператив, который выдавал деньги под символический процент.

Теперь все иначе. Молодежь берет ипотеку на квартиры, платит годами и, как правило, не имеет возможности выехать из скромной "однушки" в 30 квадратов в более комфортное жилье. А новый продукт "под дома" появился только сейчас - это так называемая сельская ипотека. Но ее нужно еще получить в рамках выделенных федеральным центром квот. Потом предстоит длительный и хлопотный процесс строительства. Для большинства именно он становится главным барьером на пути к собственному комфортному жилью. "Если я не умею даже собачью будку сколотить из досок, какой еще дом я построю?" - задаются вопросом потенциальные домовладельцы. И выбирают квартиру.

Самое простое в такой ситуации - купить дом в кредит. Однако и тут есть риски: приобретать коттедж у индивидуального застройщика, возможно, и выгодно - ведь цены на "квадрат" в домах, возведенных в начале нулевых, стремятся вниз. Но кто даст гарантию, что выстроенные в лучшие для бывших хозяев времена хоромы не удивят новых владельцев протекающей крышей, плесенью на стенах или еще чем-то подобным?

Чтобы минимизировать все эти риски и насытить рынок готовыми коттеджами с гарантией от застройщика, в Белгородской области и придумали новую программу.

Бери и строй

Заместитель главы региона Евгений Глаголев отмечает, что алгоритм предоставления участков прост. Фирма сначала резервирует необходимое количество наделов, потом платит за каждый по 30 тысяч рублей и приступает к строительству коттеджей. Но есть важный момент.

- Дом должен быть построен за год, - подчеркивает замгубернатора.

Каким образом будет идти процесс - дело застройщика. Компания может возводить дома по собственным проектам или по индивидуальным, предоставленным от будущих покупателей жилья, договариваться о реализации коттеджей на стадии строительства или уже после него - ограничений нет.

"Сейчас многие перешли на удаленку и поняли, что так тоже можно жить и работать.Планируем анонсировать проект застройки специально для таких специалистов"

Необходимость в такой программе назревала давно. Дело все в том, что небольшие строительные компании столкнулись с нехваткой участков для ИЖС: крупнейшим оператором, который и "раздает" землю, в регионе до сих пор является Белгородская ипотечная корпорация (БИК). И как только индивидуальных застройщиков, которым изначально выдавались участки, стало меньше, в самой БИК тоже разработали проекты домов и стали строить их на продажу. Однако это никак не позволило бы региону выполнить целевые показатели минстроя по вводу жилья, а тем более - оказать существенную поддержку другим застройщикам и малому бизнесу, который обслуживает отрасль.

- На один рубль, вложенный в строительство дома, приходится еще несколько рублей, которые идут в другие отрасли экономики, - поясняет Евгений Глаголев.

И это не только строительные материалы или заработная плата специалистов. Производители дверей, окон, санфаянса и сантехники, электроприборов, котельного оборудования, а также отделочных материалов и мебели живут и развиваются только тогда, когда строятся дома. Прекратить этот процесс - значит поставить под угрозу многие связанные между собой отрасли.

Генеральный директор Белгородской ипотечной корпорации Антон Иванов, комментируя ситуацию с себестоимостью жилья, отметил, что на квадратный метр жилья - в зависимости от планировки и отделочных решений - уходит от 38 до 48 тысяч рублей: "под ключ" вместе с налогами и обязательными платежами. Если фирма предлагает более низкую цену - это повод задуматься о качестве дома.

Евгений Глаголев добавляет, что даже несмотря на кризисные предпосылки, пока строительные материалы в регионе реализуются по тем же ценам, что и в прошлом году.

- Сначала, конечно, был скачок процентов на десять, но все, что нужно для строительства дома, производится у нас в регионе, - уточняет вице-губернатор. - Импортная составляющая есть разве что в сантехнике и каких-то отделочных материалах. В целом все цены вернулись на уровень 2019 года и на нем же и остаются.

Нет проблем и с кадрами для отрасли, несмотря на то что в этой сфере всегда было занято много мигрантов. Начальник профильного отдела в региональном управлении по труду и занятости Наталья Чуева отмечает, что в начале года в области было выдано на 15 процентов патентов больше, чем годом ранее. Большинство из них получили работники строительных специальностей. Сейчас они отправляются на родину, но даже с учетом сложившихся обстоятельств есть кому возводить коттеджи.

- Высвобождаются специалисты с тех объектов, строительство которых приостановлено, - поясняет Евгений Глаголев. - Так что кадры есть.

Вместе за столом

Пандемия, по словам экспертов, только разогреет рынок индивидуального жилья. Сегодня те, кто раньше вкладывал немалые средства в путешествия, брендовые сумки и одежду, дорогие автомобили и прочее, вдруг оказались запертыми в четырех стенах. И хорошо, если квартира достаточно велика для того, чтобы найти в ней хотя бы угол для уединения. Чаще всего выходит наоборот.

- Мы видим, что сейчас многие перешли на удаленку и поняли, что так тоже можно жить и работать, - продолжает Евгений Глаголев. - И скоро мы планируем анонсировать проект застройки специально для таких специалистов. Пусть переезжают к нам в регион, ведут отсюда бизнес, платят здесь НДФЛ. Дома для них мы построим.

Антон Иванов соглашается: ситуация с коронавирусом внесет коррективы как в образ жизни, так и в планировки домов. Так, к примеру, архитекторам нужно будет обязательно предусмотреть кабинет в коттедже, а лучше сразу два - для обоих супругов.

Жильцы индивидуальных домов с этим согласны. Белгородка Елена Лукина добавляет, что, помимо кабинетов, необходимо и пространство, где будет собираться вся семья.

- Когда мы строили свой дом, то об этом, признаться, не думали, - рассказывает она. - Есть просторная гостиная с большим обеденным столом - и хорошо. Но теперь, когда я осталась дома с детьми, поняла всю прелесть такого места. Дети рисуют и учат уроки за общим столом, я наблюдаю, разговариваю с ними. Вечерами собираемся здесь уже всей семьей. А когда к нам приезжают бабушки-дедушки, то и им хватает места. Я думаю, что люди наконец должны понять: можно посмотреть весь мир, проводить вечера где угодно, а вернуться домой рано или поздно придется.