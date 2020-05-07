В ГКБ №13 открылась Аллея Славы к 75-летию Победы

Врачи московской городской клинической больницы №13 установили мемориальную доску на травматологическом корпусе и открыли в нем Аллею Славы, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мемориал доступен всем посетителям больницы, которая сейчас продолжает экстренно принимать пациентов.

В 40-е годы москвичи знали ГКБ №13, как Первую клиническую больницу на Таганке. Она представляла собой один пятиэтажный корпус на 250 хирургических и терапевтических коек для лечения жителей Таганского района, а также рабочих близлежащих промышленных предприятий. С начала января 1942 года и до конца войны больница стала эвакуационным госпиталем №5015 на 400 коек для раненых бойцов. Только за первый год войны в нем было пролечено 2500 раненых бойцов и командиров. Им проводились сложные операции на грудной клетке, конечностях, при черепно-мозговых травмах. 248 бойцов и командиров Красной Армии прямо из больницы вернулись на фронт. Сами врачи больницы уходили на фронт: главный хирург кандидат медицинских наук Рабинович Ефим Соломонович, главный терапевт Фрумина Дия Михайловна, заведующая приемным отделением врач-хирург Райбман Серафима Петровна и другие. После окончания войны они вернулись в стены родной больницы и продолжили работать.

Сейчас в здании бывшего эвакуационного госпиталя располагается травматологический корпус. В нем и установлено мемориальное панно всем сотрудникам и родственникам врачей, которые были участниками Великой Отечественной войны. Посетители больницы и ее пациенты станут свидетелями множества историй и судеб участников войны. Аллею Славы украшает девиз: "Ваш подвиг бессмертен, в сердцах вы навечно, Великие люди Великой страны". На ней можно прочитать историю достойную литературного рассказа Алексея Петровича Ермилова - деда завотделением реанимации для новорожденных детского корпуса ГКБ № 13 Валерия Ивановича Щиенко. Мужчина прошел две войны с первого до последнего дня: Первую мировую (28 июля 1914 - 11 ноября 1918) и Вторую мировую (1 сентября 1939 - 2 сентября 1945). Из его пятерых детей, двое погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Но несмотря ни на что он прожил долгую счастливую жизнь и умер в 1985 году, чуть-чуть не дожив до ста лет.

Фото: ГКБ №13

Особо значимой фигурой, как в годы войны, так и после нее, был родственник заведующего отделением гнойной хирургии Владимира Николаевича Оболенского - Иван Михайлович Позняк. В одном лице - полковник, кандидат военных наук, начальник агентурной разведки 51-й армии Северокавказского фронта, позже вошедшей в состав Сталинградского фронта.

Павел Артемович Агаджанов - дядя врача-физиотерапевта, кандидата медицинских наук Гаврила Суреновича Маркарова, в 1943 году окончил военную академию им. Жуковского, в 1944 году был отправлен на фронт командиром эскадрильи дальних бомбардировщиков. После окончания войны дошел до звания генерал-лейтенанта, стал видным советским ученым в области больших информационных систем, профессором, членом-корреспондентом АН СССР, лауреатом Ленинской и Государственной премий, был главным конструктором и директором военного НИИ.