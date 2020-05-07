Новости

Умерла от коронавируса главврач столичной поликлиники N 180 Юлия Сергеева 13:03
В Москве пройдет "Турнир Победы" по киберспорту 13:02
Видео: гонка двух моторикш окончилась для одного из участников печально 13:01
В МЧС рассказали, сколько лесов сгорело за праздники 12:58
Мэр Москвы попросил 9 мая не смотреть на улице салют 12:57
В ГКБ №13 открылась Аллея Славы к 75-летию Победы 12:53
Боевой путь фронтовика можно узнать с помощью QR-кода 12:49
Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" впервые запускает IT-марафон 12:44
Педиатр рассказала о последствиях самоизоляции для детей 12:44
Владелец "Спартака" Федун госпитализирован с коронавирусом 12:42
В Москве введен масочный режим 12:41
Вирусолог оценил влияние лета на распространение коронавируса 12:37
В Москве выполнено более 10 тысяч заявок от пожилых по доставке дров 12:32
Автор "Призраков дома на холме" снимет еще один сериал для Netflix 12:32
В Татарстане выпустят тепловизоры для замера температуры сразу у 30 человек 12:32
Волонтеры по телефону прочитают детям стихи и рассказы о войне 12:31
В Петербурге прошла генеральная репетиция воздушного парада 12:22
В Ивановской области ФСБ поймала банду с 10 килограммами наркотиков 12:20
Найден организм с самым коротким геномом 12:18
Больницу в Новосибирске к 9 мая украсили "неправильными" флагами 12:18
Площадь восстановленных лесов в России увеличилась в три раза 12:17
Студенты забайкальского училища станцевали военный вальс в соцсетях 12:16
Найден способ полностью скрыть объекты от радаров 12:15
Новый Mitsubishi Outlander поедет на моторах Nissan 12:02
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 12:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В ГКБ №13 открылась Аллея Славы к 75-летию Победы

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: ГКБ №13 Фото: ГКБ №13
Фото: ГКБ №13

Врачи московской городской клинической больницы №13 установили мемориальную доску на травматологическом корпусе и открыли в нем Аллею Славы, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мемориал доступен всем посетителям больницы, которая сейчас продолжает экстренно принимать пациентов.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Московские парки отметят День Победы онлайн

В 40-е годы москвичи знали ГКБ №13, как Первую клиническую больницу на Таганке. Она представляла собой один пятиэтажный корпус на 250 хирургических и терапевтических коек для лечения жителей Таганского района, а также рабочих близлежащих промышленных предприятий. С начала января 1942 года и до конца войны больница стала эвакуационным госпиталем №5015 на 400 коек для раненых бойцов. Только за первый год войны в нем было пролечено 2500 раненых бойцов и командиров. Им проводились сложные операции на грудной клетке, конечностях, при черепно-мозговых травмах. 248 бойцов и командиров Красной Армии прямо из больницы вернулись на фронт. Сами врачи больницы уходили на фронт: главный хирург кандидат медицинских наук Рабинович Ефим Соломонович, главный терапевт Фрумина Дия Михайловна, заведующая приемным отделением врач-хирург Райбман Серафима Петровна и другие. После окончания войны они вернулись в стены родной больницы и продолжили работать.

Сейчас в здании бывшего эвакуационного госпиталя располагается травматологический корпус. В нем и установлено мемориальное панно всем сотрудникам и родственникам врачей, которые были участниками Великой Отечественной войны. Посетители больницы и ее пациенты станут свидетелями множества историй и судеб участников войны. Аллею Славы украшает девиз: "Ваш подвиг бессмертен, в сердцах вы навечно, Великие люди Великой страны". На ней можно прочитать историю достойную литературного рассказа Алексея Петровича Ермилова - деда завотделением реанимации для новорожденных детского корпуса ГКБ № 13 Валерия Ивановича Щиенко. Мужчина прошел две войны с первого до последнего дня: Первую мировую (28 июля 1914 - 11 ноября 1918) и Вторую мировую (1 сентября 1939 - 2 сентября 1945). Из его пятерых детей, двое погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Но несмотря ни на что он прожил долгую счастливую жизнь и умер в 1985 году, чуть-чуть не дожив до ста лет.

Фото: ГКБ №13

Особо значимой фигурой, как в годы войны, так и после нее, был родственник заведующего отделением гнойной хирургии Владимира Николаевича Оболенского - Иван Михайлович Позняк. В одном лице - полковник, кандидат военных наук, начальник агентурной разведки 51-й армии Северокавказского фронта, позже вошедшей в состав Сталинградского фронта.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Какая погода будет на День Победы в Москве

Павел Артемович Агаджанов - дядя врача-физиотерапевта, кандидата медицинских наук Гаврила Суреновича Маркарова, в 1943 году окончил военную академию им. Жуковского, в 1944 году был отправлен на фронт командиром эскадрильи дальних бомбардировщиков. После окончания войны дошел до звания генерал-лейтенанта, стал видным советским ученым в области больших информационных систем, профессором, членом-корреспондентом АН СССР, лауреатом Ленинской и Государственной премий, был главным конструктором и директором военного НИИ.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75-летие Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров
В Москве не будут отключать горячую воду до 1 июля
Названы регионы-лидеры по новым случаям COVID-19
Экс-депутата Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Силуанов: Никаких "заморозок" и конвертации депозитов не будет
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Какие экспозиции можно посетить, не выходя из дома