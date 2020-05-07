В Ивановской области ФСБ поймала банду с 10 килограммами наркотиков

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности задержали в Ивановской области межрегиональную преступную группу, готовившую к сбыту крупную партию синтетических наркотиков.

В поле зрения оперативников попали жители Ленинградской области, которые пытались организовать межрегиональный канал поставки запрещенных веществ в особо крупном размере. У организаторов незаконного бизнеса изъяли больше десяти килограммов наркотиков.

- Указанные граждане, являясь представителями одного из интернет-магазинов, приобрели в Ивановской области крупную партию синтетического наркотического вещества для последующего его сбыта бесконтактным способом на территории субъектов Центрального федерального округа, - сообщили в УФСБ.

В отношении задержанных следственное отделение УФСБ возбудило уголовное дело. Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.