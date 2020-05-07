В МЧС рассказали, сколько лесов сгорело за праздники

Майские праздники, несмотря на режим самоизоляции, не стали спокойными с точки зрения разведения костров и поджогов. Всего за эти дни, по данным МЧС, сгорело около 14 тысяч гектаров.

Огонь прошелся по сухой растительности. Основные причины - пал камыша, сухостоя, травы с переходом на лесные массивы. С 1 по 5 мая зарегистрировано более 3,6 тысяч возгораний. В одном случае МЧС пришлось даже вызывать авиацию, чтобы в самый последний момент предотвратить переход огня с поля на деревню.

По числу возгораний лидирует Центральная Россия и Дальний Восток.