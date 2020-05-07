В Мосгордуме призвали ужесточить наказание для нарушителей карантина

Депутат Мосгордумы Роман Бабаян призвал ужесточить наказание за нарушение карантина. Свою позицию он изложил в интервью агентству "Москва".

"Самые слабые штрафы, меры воздействия на людей, которые нарушают, - это у нас, - полагает Бабаян. - Больной коронавирусом выходит из дома, нарушая карантин. Не самоизоляцию, на который мы с вами находимся. Потому что соблюдать режим самоизоляции - это рекомендация, а соблюдать режим карантина - обязанность".

Парламентарий уверен, что необходимо обратиться к опыту зарубежных стран, где за нарушение карантина предусмотрены более суровые наказания.