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07.05.2020 11:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мосгордуме призвали ужесточить наказание для нарушителей карантина

Текст: Сергей Бабкин

Депутат Мосгордумы Роман Бабаян призвал ужесточить наказание за нарушение карантина. Свою позицию он изложил в интервью агентству "Москва".

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"Самые слабые штрафы, меры воздействия на людей, которые нарушают, - это у нас, - полагает Бабаян. - Больной коронавирусом выходит из дома, нарушая карантин. Не самоизоляцию, на который мы с вами находимся. Потому что соблюдать режим самоизоляции - это рекомендация, а соблюдать режим карантина - обязанность".

Парламентарий уверен, что необходимо обратиться к опыту зарубежных стран, где за нарушение карантина предусмотрены более суровые наказания.

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