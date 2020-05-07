В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах

Столичные власти собираются штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

По его словам, на предприятиях и организациях, которым в условиях пандемии разрешено работать, должен действовать масочный режим. За нарушение предписаний главного санитарного врача грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, подчеркнул Данчиков. С проверками будут приходить сотрудники Роспотребнадзора и контролирующих организаций.

- Мы открываем организации и предприятия, но мы должны при этом обеспечить защиту граждан, - рассказал РИА Новости Евгений Данчиков. - Там, где есть более плотный контакт, нужны дополнительные меры защиты.