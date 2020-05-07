В Москве и области заработают стройки и промпредприятия

Новости

Ученые: Антитела к коронавирусу вырабатываются почти у всех переболевших 23:29
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о "вмешательстве РФ" 23:21
Создателя проекта "Омбудсмен полиции" обвинили в вымогательстве 23:08
Банкир Власов арестован на 2 месяца по делу о выводе денег 22:51
Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1 закрыли на карантин 22:38
США отказались от уголовного преследования экс-советника Трампа Майкла Флинна 22:27
В Варшаве толпы демонстрантов без масок требовали поддержки бизнеса 22:22
Путин проведет совещание по поддержке авиаотрасли на следующей неделе 22:20
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом 21:50
На Дону школьники установили имена погибших в 1942 году красноармейцев 21:36
Минобороны сообщает о более чем 3,3 тысячи заразившихся коронавирусом 21:33
Республика Сербская вновь получает помощь из России для борьбы с COVID-19 21:30
Инфекционист Минздрава: Вирус не должен циркулировать более 100 дней 21:23
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России 20:58
Росстат: Потребительские цены в апреле выросли в России на 0,8% 20:58
В Калмыкии выздоровела 90-летняя пациентка, переболевшая COVID-19 20:54
Саакашвили назначили главой исполкома национального совета реформ Украины 20:53
Карантин на Украине продлится до 22 мая 20:42
Майкл Калви останется под домашним арестом еще на три месяца 20:40
В Мордовии отреставрировали памятник героям ВОВ, обшитый сайдингом 20:33
МИД: Выплачен первый транш помощи для россиян за рубежом 20:18
Число больных, скончавшихся от коронавируса в Подмосковье, выросло до 156 20:07
Пушилин: Украинские силовики намеренно ведут огонь по детям и молодежи 20:07
Вокалист Bad Company Брайан Хоу умер от остановки сердца 19:45
Звезды Мариинского театра споют песни военных лет 19:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
07.05.2020 22:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Приглашают на выход

В Москве и области заработают стройки и промпредприятия
Текст: Александр Мелешенко, Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 98(8152)
С 12 мая в столице смогут возобновить работу все строительные и промышленные предприятия, но при строгом соблюдении инструкций санитарных врачей. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В Подмосковье с этих отраслей тоже начинают снимать ограничения, но постепенно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Собянин подчеркнул, что запуск предприятий даст работу 500 тысячам москвичей, а также простимулирует экономику всей страны, поскольку заказы столичных предприятий создают сотни тысяч рабочих мест и в других регионах. Режим работы и прочие нюансы будут регулироваться в соответствии с санитарными мерами предосторожности. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров пояснил "РГ", что с 12 мая работу возобновят примерно 370 промпредприятий. "200 тысяч сотрудников получат возможность вернуться на рабочие места, - отметил он. - Автопром, производители одежды и обуви, компьютеров, электроники. А также сателлиты этих заводов".

Фото: iStock
На предприятия промышленности Москвы вернутся 200 тысяч сотрудников

Вместе с разрешением приступить к работе промышленники получат и строгие рекомендации - у всех сотрудников должны быть средства защиты, включая маски и перчатки, между собой они должны соблюдать дистанцию, те, кто может, продолжает работу на удаленке. Персонал старше 65 лет по-прежнему остается дома, как и специалисты с хроническими заболеваниями и беременные женщины - словом, все те, для кого болезнь особенно опасна. Кроме того, предприятия должны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% сотрудников, и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней. За нарушения санправил предприятия будут штрафовать.

Быстрее всего восстановится фармацевтика, логистика и интернет-торговля

Строительная отрасль тоже ждет 12 мая - в этот день снова оживут замершие стройки, а на работу выйдут десятки тысяч строителей. В пресс-службе одного из крупнейших застройщиков страны, группы "ЛСР" рассказали, что смогут возобновить работу без задержек. "Чтобы нарастить темп строительства, который был до карантина, понадобится, по предварительным расчетам, около 1,5-2 недель", - пояснили "РГ" в компании.

Первым возобновит строительство и в Подмосковье, но только социальное. Область в прошлом году начала большую программу сооружения школ, заложив первые камни сразу под 50 зданий. В этом году планировалось открыть 39 из них, причем 16 - к 1 сентября. Больше месяца назад все стройки в регионе, кроме медицинских, были заморожены. С 12 мая власти готовы разрешить работу на стройплощадках школ, детсадов, других социальных объектов. Постепенно начнут снимать ограничения с работы промпредприятий. "Но открываться будут только те, которые подготовились к работе в новых условиях", - говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев. В частности, создали штат специальных сотрудников - стюардов, которым положено следить за здоровьем работников.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Как отмечает ведущий аналитик центра фундаментальных исследований НИЦ ВШЭ Шамиль Абдулаев, после пандемии экономика столичного региона восстановится быстрее, чем в среднем по стране, но все же не одномоментно, как хотелось бы. Быстрее всего восстановятся фармацевтическая отрасль, логистика и интернет-торговля. А вот заведений общепита и развлечений станет меньше.

Власть Работа власти Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область Распространение коронавируса COVID-19 Комментарии к документам

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России
В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте
ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов
В Крыму скончался пилот совершившего жесткую посадку Ми-35
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии