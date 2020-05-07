В Москве и области заработают стройки и промпредприятия

Собянин подчеркнул, что запуск предприятий даст работу 500 тысячам москвичей, а также простимулирует экономику всей страны, поскольку заказы столичных предприятий создают сотни тысяч рабочих мест и в других регионах. Режим работы и прочие нюансы будут регулироваться в соответствии с санитарными мерами предосторожности. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров пояснил "РГ", что с 12 мая работу возобновят примерно 370 промпредприятий. "200 тысяч сотрудников получат возможность вернуться на рабочие места, - отметил он. - Автопром, производители одежды и обуви, компьютеров, электроники. А также сателлиты этих заводов".

Вместе с разрешением приступить к работе промышленники получат и строгие рекомендации - у всех сотрудников должны быть средства защиты, включая маски и перчатки, между собой они должны соблюдать дистанцию, те, кто может, продолжает работу на удаленке. Персонал старше 65 лет по-прежнему остается дома, как и специалисты с хроническими заболеваниями и беременные женщины - словом, все те, для кого болезнь особенно опасна. Кроме того, предприятия должны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% сотрудников, и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней. За нарушения санправил предприятия будут штрафовать.

Быстрее всего восстановится фармацевтика, логистика и интернет-торговля

Строительная отрасль тоже ждет 12 мая - в этот день снова оживут замершие стройки, а на работу выйдут десятки тысяч строителей. В пресс-службе одного из крупнейших застройщиков страны, группы "ЛСР" рассказали, что смогут возобновить работу без задержек. "Чтобы нарастить темп строительства, который был до карантина, понадобится, по предварительным расчетам, около 1,5-2 недель", - пояснили "РГ" в компании.

Первым возобновит строительство и в Подмосковье, но только социальное. Область в прошлом году начала большую программу сооружения школ, заложив первые камни сразу под 50 зданий. В этом году планировалось открыть 39 из них, причем 16 - к 1 сентября. Больше месяца назад все стройки в регионе, кроме медицинских, были заморожены. С 12 мая власти готовы разрешить работу на стройплощадках школ, детсадов, других социальных объектов. Постепенно начнут снимать ограничения с работы промпредприятий. "Но открываться будут только те, которые подготовились к работе в новых условиях", - говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев. В частности, создали штат специальных сотрудников - стюардов, которым положено следить за здоровьем работников.

Как отмечает ведущий аналитик центра фундаментальных исследований НИЦ ВШЭ Шамиль Абдулаев, после пандемии экономика столичного региона восстановится быстрее, чем в среднем по стране, но все же не одномоментно, как хотелось бы. Быстрее всего восстановятся фармацевтическая отрасль, логистика и интернет-торговля. А вот заведений общепита и развлечений станет меньше.