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07.05.2020 12:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве выполнено более 10 тысяч заявок от пожилых по доставке дров

Текст: Ирина Огилько

Городские службы с конца марта выполнили более 10 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- С начала введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали на дачи, а так как на улице сохранялась прохладная погода, было принято решение помочь им с доставкой дров для отопления домов, - сказал Бирбюков. - На сегодняшний день в общей сложности выполнено более 10 тысяч заявок. В день выполняем примерно 350-450 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано свыше 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работа будет продолжена до тех пор, пока от жителей Москвы будут поступать соответствующие заявки.

Напомним, что дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

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