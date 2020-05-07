В Москве выполнено более 10 тысяч заявок от пожилых по доставке дров

Городские службы с конца марта выполнили более 10 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- С начала введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали на дачи, а так как на улице сохранялась прохладная погода, было принято решение помочь им с доставкой дров для отопления домов, - сказал Бирбюков. - На сегодняшний день в общей сложности выполнено более 10 тысяч заявок. В день выполняем примерно 350-450 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано свыше 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работа будет продолжена до тех пор, пока от жителей Москвы будут поступать соответствующие заявки.

Напомним, что дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.