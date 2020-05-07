В Рязани появится парк военной техники

В Рязанской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне появится парк военной техники. Его основу составит техника, переданная региону Минобороны по поручению президента РФ, собщает пресс-служба регионального правительства.

Военным ведомством уже переданы Рязанской области двенадцать единиц техники. Это танки Т-72 и Т-64, БМП-1, БРДМ-2, оснащенные противоракетным комплексом "Конкурс", РСЗО "Град" на базе ЗиЛ-131 и "Урала", зенитная установка ЗУ 23-2, самоходка "Акация", миномет и гаубица М30. Все образцы демилитаризованы и украшены символами юбилея Победы и эмблемами с указанием наиболее значимых дат в истории региона.

Ранее глава региона Николай Любимов предложил создать в Рязани парк в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Идею поддержали ветераны войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Ветеранские организации выбрали место для будущего парка - сквер возле памятника Советско-Польского братства по оружию.

- Даже в сложившихся обстоятельствах ограничений было бы неправильно лишить праздника ветеранов, всех, кто связан с военной профессией и чтит подвиги земляков, - подчеркнул губернатор Николай Любимов, пообещав сделать праздник ярким и трогательным.

9 мая военная техника проследует к месту постоянной дислокации. Колона проедет по всем районам областного центра в сопровождении оркестра. Организаторы уверяют, что рязанцы смогут увидеть этот мини-парад из окон и поприветствовать военную технику с балконов.