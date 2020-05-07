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07.05.2020 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже один человек пострадал при обрушении балкона в жилом доме

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Перелом ноги получила жительница дома № 169 по ул. 9 Января в результате обрушения балкона в столице Черноземья 7 мая. Коммунальщики уверяют, что ранее люди отказались допускать их в свои квартиры для осмотра ветхих конструкций.

Как сообщили "РГ" в городском пресс-центре ЖКХ, который обслуживает крупнейшие УК Воронежа, ЧП произошло сегодня утром. Женщина 1971 года рождения вышла на балкон своей квартиры на втором этаже, и через некоторое время плита обвалилась. Хозяйку увезла "скорая", медики предварительно диагностировали перелом ноги.

Фото: СК РФ по Калининградской области
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- Мы сочувствуем пострадавшей и готовы оказать ей помощь. Сейчас наш сотрудник направлен в медицинское учреждение для того, чтобы более подробно узнать о состоянии женщины, - рассказал директор УК Советского района Павел Матросов.

Трехэтажный дом был построен почти 70 лет назад. Перекрытия в нем деревянные, их общее состояние можно оценить как ветхое, добавили в пресс-центре: "В доме всего 14 квартир, и средств, которые жители собирают по "первой строке", несоизмеримо мало по сравнению с тем, сколько необходимо вложить в здание, чтобы привести его в порядок".

Согласно действующему законодательству и определениям Верховного Суда РФ ремонт балконных плит относится к капитальным видам работ. В этом доме они, по графику регионального фонда, должны пройти в период с 2023 по 2025 годы.

- Мы выходили к собственникам этого дома с предложением инициировать общее собрание и принять решение о переносе сроков капремонта. К сожалению, собрание жители так и не провели, а на наши просьбы предоставить доступ для осмотра ветхих балконов - ответили отказом, - пояснил Павел Матросов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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