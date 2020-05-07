Власти Москвы назвали размер штрафа за нарушение масочного режима

"За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности в транспорте штраф составит 5 тысяч рублей, в других общественных местах - 4 тысячи рублей", - сказал Данчиков.

Нарушителей привлекут к ответственности по статье 3.18.1 КоАП Москвы. По ней составляют протоколы на нарушителей режима самоизоляции.

Ранее "РГ" писала, что масочный режим в метро вводится с 12 мая. При этом носить маску на улице необязательно.