За сколько лет можно накопить на московскую квартиру

Эксперты портала "Мир квартир" выяснили, сколько времени нужно жителю из региона, чтобы отложить на "однушку" в Москве. При условии, что он не хочет или не может взять ипотеку.

Аналитики ориентировались на данные Росстата по средней зарплате, а столичную "однушку" оценили по минимальной ставке в шесть миллионов рублей. Исследование предполагает, что человек откладывает на квартиру всю получку. Это возможно, если есть еще один работающий, на зарплату которого семья может жить. Или имеется дополнительный доход.

По оценке экспертов, легче всего жителям Чукотского автономного округа, которые могут накопить на "однушку" в Москве всего за 4,5 года. Средняя ежемесячная зарплата в регионе, по данным Росстата, 112 тысяч рублей. Неплохие доходы и у работающих в Ямало-Ненецком автономном округе (101 тысяча рублей в месяц). Москвичам же на квадратные метры в собственном городе придется откладывать почти пять с половиной лет.

Жители Магаданской и Сахалинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области, Камчатского края и Якутии потратят на свою цель от 5,6 до 7,2 лет. А проживающие в Санкт-Петербурге смогут собрать необходимую сумму за 7,7 лет.

Дольше всех придется копить жителям Ивановской области - почти 19 лет. Тем, кто живет в Дагестане, Алтайском крае, Карачаево-Черкесии, Тамбовской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Чечне и Северной Осетии, потребуется от 17,6 до 18,6 лет.