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Текст:   Сергей Жуков 
10:58 07.05.2020

За сколько лет можно накопить на московскую квартиру

Эксперты портала "Мир квартир" выяснили, сколько времени нужно жителю из региона, чтобы отложить на "однушку" в Москве. При условии, что он не хочет или не может взять ипотеку.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аналитики ориентировались на данные Росстата по средней зарплате, а столичную "однушку" оценили по минимальной ставке в шесть миллионов рублей. Исследование предполагает, что человек откладывает на квартиру всю получку. Это возможно, если есть еще один работающий, на зарплату которого семья может жить. Или имеется дополнительный доход.

Фото: iStock
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По оценке экспертов, легче всего жителям Чукотского автономного округа, которые могут накопить на "однушку" в Москве всего за 4,5 года. Средняя ежемесячная зарплата в регионе, по данным Росстата, 112 тысяч рублей. Неплохие доходы и у работающих в Ямало-Ненецком автономном округе (101 тысяча рублей в месяц). Москвичам же на квадратные метры в собственном городе придется откладывать почти пять с половиной лет.

Жители Магаданской и Сахалинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области, Камчатского края и Якутии потратят на свою цель от 5,6 до 7,2 лет. А проживающие в Санкт-Петербурге смогут собрать необходимую сумму за 7,7 лет.

Дольше всех придется копить жителям Ивановской области - почти 19 лет. Тем, кто живет в Дагестане, Алтайском крае, Карачаево-Черкесии, Тамбовской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Чечне и Северной Осетии, потребуется от 17,6 до 18,6 лет.