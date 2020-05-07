2000 китайских авто отправлены по маршруту КНР – РФ – Европа

Со станции Волитунь города Дацин отправлен грузовой поезд по маршруту Китай - Россия - Европа.

В его составе 41 контейнер со 123 легковыми автомобилями китайского производства.

Через железнодорожный пункт пропуска Маньчжурия - Забайкальск поезд проследует на территорию России и прибудет в Бельгию через 18 дней.

С начала года это 15-й рейс грузового поезда Китай - РФ - Европа, отправленный через погранпереход Маньчжурия - Забайкальск. В общей сложности транспортировано за рубеж около 2000 легковых автомобилей, сделанных в Китае.

В целом через данный пункт пропуска на российско-китайской границе с начала 2020 года ввезено в КНР 33494 контейнера (в двадцатифутовом эквиваленте), а вывезено 43892. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5 и 16 процентов соответственно.