Музыканты из восьми городов России собрались в проекте "Символ Победы"

Руководитель Магаданского муниципального оркестра духовой и эстрадной музыки Алексей Грошевик собрал 143 музыканта и восемь вокалистов в первом в России оркестровом видео-проекте восьми населенных пунктов "Символ Победы".

Артисты из Магадана, Петропавловска-Камчатского, Иркутска, Норильска, Самары, Красноярска, поселков Пятницкое (Белгородская область) и Бавлены (Владимирская область) исполнили знаменитую песню Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День Победы" и отправили организатору акции свои видео. Каждый из музыкантов, участвующих в проекте сыграл аккомпанемент на своем инструменте. После монтажа получилось удивительное по звучанию оркестровое исполнение.

"В кратчайшие сроки - за две недели, автор идеи совместно с техническим директором проекта Сергеем Бабайловым обработали более 200 аудио и видео файлов и смонтировали 4-минутное видео", - рассказали в пресс-службе правительства Магаданской области.

Ролик с песней, исполненной уникальным оркестром разместили в Instagram на странице магаданского оркестра.

"Несмотря на жизненные сложности, все вместе мы будем праздновать великий праздник - День Победы. В этот день всегда играли духовые оркестры, и по всей России звучала песня "День Победы", ведь для нас это гимн того великого подвига, который совершили наши предки", - подчеркнули авторы поста.