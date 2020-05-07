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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке "фронтовые бригады" ВВО поздравят ветеранов во дворах домов

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае сформированы девять "фронтовых бригад", которые 9 мая поздравят ветеранов с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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На празднично украшенных грузовых автомобилях военнослужащие и оркестровые группы с песнями военных лет проедут по улицам Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизово, а также выступят во дворах домов, где проживают ветераны.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, командование традиционно организует поздравления на дому.

"В этом году, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, эти мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности", - отмечается в сообщении.

Власть Безопасность Армия Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский День Победы

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