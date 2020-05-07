На Камчатке "фронтовые бригады" ВВО поздравят ветеранов во дворах домов

В Камчатском крае сформированы девять "фронтовых бригад", которые 9 мая поздравят ветеранов с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

На празднично украшенных грузовых автомобилях военнослужащие и оркестровые группы с песнями военных лет проедут по улицам Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизово, а также выступят во дворах домов, где проживают ветераны.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, командование традиционно организует поздравления на дому.

"В этом году, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, эти мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности", - отмечается в сообщении.