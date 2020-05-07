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Жизнь как свободный танец

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Текст: Александр Ярошенко (Камчатский край)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 96(8150)
Про таких говорят "видный". Камчатец Максим Кассап считает жизнь танцем, который обязательно должен доставлять радость.
Макс Кассап: Я перестал спешить и нервничать. Везде успеваю, все получается. Фото: Виктор Гуменюк Макс Кассап: Я перестал спешить и нервничать. Везде успеваю, все получается. Фото: Виктор Гуменюк
Макс Кассап: Я перестал спешить и нервничать. Везде успеваю, все получается. Фото: Виктор Гуменюк

"Макс Восьмой" у микрофона

Он по жизни не шел, а летел. Профессиональный музыкант, ведущий на радио. 15 лет он создавал в эфире легкую атмосферу искренности и юмора, звал к общению.

Максим, улыбаясь, вспоминает, что на радио попал случайно. Друзья создавали одну из первых коммерческих станций на полуострове, а он, выпускник музыкального училища, им охотно помогал.

Однажды кто-то предложил ему сесть за микрофон, стать ведущим. Максим согласился.

- Поскольку в моем имени и фамилии сошлось слишком много свистящих звуков, я взял псевдоним "Макс Восьмой". Он сразу прижился, - говорит Максим Кассап.

Его родители - музыканты. Отец приехал в Петропавловск-Камчатский на гастроли и познакомился с девушкой, которая преподавала в музыкальном училище.

- Они поженились, потом родился я. Все просто! - смеется Макс.

Музыка в их доме звучала всегда, о ней говорили и спорили, ее играли. Без нее не мыслили жизни.

Вместе с сестрой Макс окончил музыкальную школу, а затем, перед службой в армии, и музучилище. То самое, где долгие годы преподавала его мама. Кассапу пророчили карьеру военного музыканта. Он так не думал.

- В армии все по регламенту. Там нет свободного танца жизни, - образно замечает Максим.

Радиоэфиры он вспоминает тепло, как любимое дело. У Кассапа всегда было ощущение, что перед ним не микрофон, а конкретные люди, с которыми он говорит по душам.

Камчатка - особый край. Снегопады и метели здесь зимняя обыденность. Максиму не раз приходилось быть спасителем для увязших в сугробах автомобилистов. Люди, оказавшись в беде, звонили на любимое радио. Макс Восьмой держал с ними связь, подбадривал, передавал их координаты другим автомобилистам или спасателям, которые приходили на помощь.

Больше 20 лет Кассап увлечен сноубордингом. Говорит, что во всем "виновата" Камчатка с обильными снегами и удобными спусками для катания. Вольный стиль стал его любимым видом горнолыжного спорта.

- Фристайл - это свобода! - уверен Макс.

Был в жизни Кассапа период, когда казалось, что счастье он найдет в Москве. Спустя несколько недель московской жизни Макс праздновал день рождения со столичными знакомыми и приятелями.

Когда гости разошлись, он почувствовал себя совершенно одиноким. А на следующий день в Москву прилетел отец, привез камчатскую газету, последняя полоса которой пестрела поздравлениями. От друзей Макса.

- Я все прочел, собрал сумку и полетел домой, - вспоминает Кассап.

Хлебопек и вегетарианец

Лет десять назад маявшийся от болей в спине приятель попросил Максима сходить на лекцию приехавших в Петропавловск-Камчатский йогов. Сам он не мог отпроситься с работы и был почему-то уверен, что йога станет спасением от давнего недуга.

- Я не мог отказать и с большим предубеждением отправился на лекцию, - говорит Макс.

Пришел и увидел людей с большим и чистым сердцем, лишенных всякого цинизма, излучающих какой-то свет. Та встреча перевернула его жизнь. Жена Василиса полностью приняла изменения в муже.

- Я до сих пор и не могу понять - премудрая она или прекрасная, - смеется Максим.

11 лет назад Кассап отказался от алкоголя и сигарет, отодвинул от себя мясо и рыбу, стал вегетарианцем.

- У меня изменилось мировоззрение. В душе поселился тихий и глубокий свет. Я начал острее чувствовать жизнь, - говорит Максим.

Максим Кассап открыл первый на Камчатке магазин вегетарианских продуктов, а затем и экопекарню

Он оставил работу на радио и ушел в собственное "плавание". Оказалось, что людей, разделяющих его новый образ жизни, на полуострове немало. А вот купить качественную и вкусную еду вегетарианцам на далекой Камчатке нелегко.

Макс с Василисой решили заняться бизнесом. У них хороший тандем: он быстро генерирует идеи, зажигает, а супруга контролирует качество исполнения.

Так на Камчатке открылся первый магазин вегетарианских продуктов "Вегетория". Затем появилась экопекарня, где производится бездрожжевой хлеб и кондитерские изделия на заквасках.

- Обратился с бизнес-планом в правительство края. Честно говоря, думал, что замытарят с бумажками. Но на удивление быстро получил ответ: "Давайте счет на оборудование пекарни, мы оплатим"", - вспоминает Максим Кассап.

Семье выделили грант в 500 тысяч рублей.

Дом и орланы

"Здоровый" бизнес изменил Макса с супругой и многих, кто рядом с ними.

- Я перестал спешить и нервничать. Везде успеваю, все получается, - признается Макс.

Каждое утро он начинает с прогулки по окрестным сопкам. Там его ждут друзья - лисы. Кассап с ними разговаривает и регулярно подкармливает.

- Недавно вышел к бухте - встретил по пути шесть орланов. Красавцы! У меня от увиденного хорошее настроение на весь день, - говорит Макс.

Он высокого роста, крепко сбитый, румяный, бородатый, улыбчивый. Внешним видом опровергает стереотип о бледном и худосочном вегетарианце.

- Сил у меня меньше не стало. Совсем наоборот! - отвечает Макс на мое удивление. У него не хватает пальцев на руках сосчитать блюда, которые они готовят. Овощи сырые и тушеные, фрукты, вегетарианские супы, борщи и щи.

Их сыну десять лет, он питается так же, как родители.

- Иногда может сделать зигзаг, но быстро возвращается к нашей кухне. Мы на него не давим, это не диета, а философия жизни. Которую он с нами разделяет, - говорит Максим.

На вопрос о мечте Кассап ответил, не задумываясь:

- Построить дом и жить в нем долго и счастливо.

Прямая речь

Оксана Герасимова, руководитель агентства инвестиций правительства Камчатского края:

- Максим Кассап - человек, которого любят и знают на Камчатке. Он и его супруга - позитивные, светлые и очень целеустремленные люди. Продукция их пекарни востребована, многие полюбили их хлебобулочные изделия. Правительство края поддержало семью финансово, мы всегда помогаем людям, чей труд идет на благо Камчатки.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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