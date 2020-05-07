Про таких говорят "видный". Камчатец Максим Кассап считает жизнь танцем, который обязательно должен доставлять радость.

Макс Кассап: Я перестал спешить и нервничать. Везде успеваю, все получается. Фото: Виктор Гуменюк

"Макс Восьмой" у микрофона

Он по жизни не шел, а летел. Профессиональный музыкант, ведущий на радио. 15 лет он создавал в эфире легкую атмосферу искренности и юмора, звал к общению.

Максим, улыбаясь, вспоминает, что на радио попал случайно. Друзья создавали одну из первых коммерческих станций на полуострове, а он, выпускник музыкального училища, им охотно помогал.

Однажды кто-то предложил ему сесть за микрофон, стать ведущим. Максим согласился.

- Поскольку в моем имени и фамилии сошлось слишком много свистящих звуков, я взял псевдоним "Макс Восьмой". Он сразу прижился, - говорит Максим Кассап.

Его родители - музыканты. Отец приехал в Петропавловск-Камчатский на гастроли и познакомился с девушкой, которая преподавала в музыкальном училище.

- Они поженились, потом родился я. Все просто! - смеется Макс.

Музыка в их доме звучала всегда, о ней говорили и спорили, ее играли. Без нее не мыслили жизни.

Вместе с сестрой Макс окончил музыкальную школу, а затем, перед службой в армии, и музучилище. То самое, где долгие годы преподавала его мама. Кассапу пророчили карьеру военного музыканта. Он так не думал.

- В армии все по регламенту. Там нет свободного танца жизни, - образно замечает Максим.

Радиоэфиры он вспоминает тепло, как любимое дело. У Кассапа всегда было ощущение, что перед ним не микрофон, а конкретные люди, с которыми он говорит по душам.

Камчатка - особый край. Снегопады и метели здесь зимняя обыденность. Максиму не раз приходилось быть спасителем для увязших в сугробах автомобилистов. Люди, оказавшись в беде, звонили на любимое радио. Макс Восьмой держал с ними связь, подбадривал, передавал их координаты другим автомобилистам или спасателям, которые приходили на помощь.

Больше 20 лет Кассап увлечен сноубордингом. Говорит, что во всем "виновата" Камчатка с обильными снегами и удобными спусками для катания. Вольный стиль стал его любимым видом горнолыжного спорта.

- Фристайл - это свобода! - уверен Макс.

Был в жизни Кассапа период, когда казалось, что счастье он найдет в Москве. Спустя несколько недель московской жизни Макс праздновал день рождения со столичными знакомыми и приятелями.

Когда гости разошлись, он почувствовал себя совершенно одиноким. А на следующий день в Москву прилетел отец, привез камчатскую газету, последняя полоса которой пестрела поздравлениями. От друзей Макса.

- Я все прочел, собрал сумку и полетел домой, - вспоминает Кассап.

Хлебопек и вегетарианец

Лет десять назад маявшийся от болей в спине приятель попросил Максима сходить на лекцию приехавших в Петропавловск-Камчатский йогов. Сам он не мог отпроситься с работы и был почему-то уверен, что йога станет спасением от давнего недуга.

- Я не мог отказать и с большим предубеждением отправился на лекцию, - говорит Макс.

Пришел и увидел людей с большим и чистым сердцем, лишенных всякого цинизма, излучающих какой-то свет. Та встреча перевернула его жизнь. Жена Василиса полностью приняла изменения в муже.

- Я до сих пор и не могу понять - премудрая она или прекрасная, - смеется Максим.

11 лет назад Кассап отказался от алкоголя и сигарет, отодвинул от себя мясо и рыбу, стал вегетарианцем.

- У меня изменилось мировоззрение. В душе поселился тихий и глубокий свет. Я начал острее чувствовать жизнь, - говорит Максим.

Максим Кассап открыл первый на Камчатке магазин вегетарианских продуктов, а затем и экопекарню

Он оставил работу на радио и ушел в собственное "плавание". Оказалось, что людей, разделяющих его новый образ жизни, на полуострове немало. А вот купить качественную и вкусную еду вегетарианцам на далекой Камчатке нелегко.

Макс с Василисой решили заняться бизнесом. У них хороший тандем: он быстро генерирует идеи, зажигает, а супруга контролирует качество исполнения.

Так на Камчатке открылся первый магазин вегетарианских продуктов "Вегетория". Затем появилась экопекарня, где производится бездрожжевой хлеб и кондитерские изделия на заквасках.

- Обратился с бизнес-планом в правительство края. Честно говоря, думал, что замытарят с бумажками. Но на удивление быстро получил ответ: "Давайте счет на оборудование пекарни, мы оплатим"", - вспоминает Максим Кассап.

Семье выделили грант в 500 тысяч рублей.

Дом и орланы

"Здоровый" бизнес изменил Макса с супругой и многих, кто рядом с ними.

- Я перестал спешить и нервничать. Везде успеваю, все получается, - признается Макс.

Каждое утро он начинает с прогулки по окрестным сопкам. Там его ждут друзья - лисы. Кассап с ними разговаривает и регулярно подкармливает.

- Недавно вышел к бухте - встретил по пути шесть орланов. Красавцы! У меня от увиденного хорошее настроение на весь день, - говорит Макс.

Он высокого роста, крепко сбитый, румяный, бородатый, улыбчивый. Внешним видом опровергает стереотип о бледном и худосочном вегетарианце.

- Сил у меня меньше не стало. Совсем наоборот! - отвечает Макс на мое удивление. У него не хватает пальцев на руках сосчитать блюда, которые они готовят. Овощи сырые и тушеные, фрукты, вегетарианские супы, борщи и щи.

Их сыну десять лет, он питается так же, как родители.

- Иногда может сделать зигзаг, но быстро возвращается к нашей кухне. Мы на него не давим, это не диета, а философия жизни. Которую он с нами разделяет, - говорит Максим.

На вопрос о мечте Кассап ответил, не задумываясь:

- Построить дом и жить в нем долго и счастливо.

Прямая речь

Оксана Герасимова, руководитель агентства инвестиций правительства Камчатского края:

- Максим Кассап - человек, которого любят и знают на Камчатке. Он и его супруга - позитивные, светлые и очень целеустремленные люди. Продукция их пекарни востребована, многие полюбили их хлебобулочные изделия. Правительство края поддержало семью финансово, мы всегда помогаем людям, чей труд идет на благо Камчатки.