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07.05.2020 11:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьники Приамурья воссоздали памятники Победы из самоцветов

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

В Белогорском районе Амурской области школьники воссоздали памятники "Неизвестному солдату" и "Защитникам Сталинграда" из местных самоцветов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Забайкалье начался протиВОВирусный онлайн-квест "Азимут на Победу"

В центре дополнительного образования села Возжаевка открылась уникальная выставка, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экспонаты делали из природных камней: халцедона, агата, кварца. Материалы для своих поделок ребята искали сами во время походов.

"Идея создавать из самоцветов копии реально существующих памятников пришла случайно. Дедушка одного из воспитанников центра подарил учреждению звездочки, которые носили солдаты на своих пилотках во время войны. После этого было решено увековечить их память и воплотить идеи создания копий памятников из камня с использованием звездочек", - отмечается в сообщении.

Все экспонаты хранятся в музейной комнате, где дети изучают историю своей страны и могут ознакомиться с боевыми наградами и письмами солдат с фронта - "треугольниками", переданными родственниками жителей Возжаевки.

Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область 75-летие Победы

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