Студенты забайкальского училища станцевали военный вальс в соцсетях

Исполнили песню "Синий платочек, станцевали под нее же военный вальс, а еще подготовили уникальный информационный проект о героях Великой Отечественной "Их именами названы наши улицы" студенты Забайкальского училища культуры. И все это не выходя из дома.

В социальных сетях Facebook и Instagram образовательное учреждение запустило конкурс видеороликов "Помним! Гордимся! Благодарим!", в котором ребята проявляют весь свой творческий потенциал. Присоединились и преподаватели. Соревнование стартовало в апреле и продлится до декабря. Тогда и будут названы победители. Хотя в этом случае для всех конкурсантов действительно больше важны не победа, а участие. Своими роликами они хотят напомнить о подвиге советского народа.

"В рамках училищного конкурса ребята приняли участие в акции "Синий платочек". Всероссийский проект посвящен исторической памяти о вкладе женщин в Победу и укрепление мира", - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс проводится в нескольких номинациях: сочинения и личные истории, фотографии и рисунки, исполнение песни "Синий платочек", декламация стихотворений и прозы, аппликация и вышивка. Принять участие в нем может любой желающий. Подведение итогов состоится 9 мая в формате "Онлайн парада победителей "Синий платочек".