Прошло больше года с начала реализации в России "мусорной реформы". Однако не все регионы Дальнего Востока смогли вовремя перейти на новую схему обращения с отходами. А жители тех, где все делалось в спешке, теперь недовольны качеством предоставляемых услуг.

Желающих нет

Хабаровский край до сих пор не перешел на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Основная проблема заключается в отсутствии регионального оператора. А все потому, что компаниям невыгодно работать по существующим тарифам.

Одна из причин - большая протяженность региона. Расстояния между населенными пунктами велики, и львиная часть расходов оператора уходит именно на транспортировку. Захоронение ТКО на полигоне обходится в 200-1000 рублей за тонну, а цена доставки этой самой тонны до полигона может достигать четырех тысяч.

Власти попытались изменить ситуацию. Год назад территорию субъекта хотели отдать одному оператору, но затем ее поделили на 19 зон. Не помогло. Только для одной из них - Комсомольска-на-Амуре и нескольких близлежащих поселений - выбрали компанию, которая будет вывозить и утилизировать мусор по всем правилам. Впрочем, и она пока не приступила к работе из-за того, что не удается согласовать возможность использования полигона с минприроды России.

- По остальным зонам участвовать в объявленных конкурсах желающих не нашлось. Увы, предложенные условия работы коммерческим предприятиям неинтересны, - пояснил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин.

Поэтому для зон, которые экономически непривлекательны для бизнеса (речь, в основном, о северных территориях), создадут краевую бюджетную структуру. Она станет выполнять функции регионального оператора. Кроме того, власти корректируют территориальную схему обращения с отходами, смягчая условия. Поэтому есть надежда, что для Хабаровска и района имени Лазо такую компанию выберут уже к июню, после очередного конкурса.

Вторая проблема, тормозящая реализацию "мусорной реформы", - отсутствие нужной инфраструктуры. В регионе не хватает полигонов, которые соответствовали бы предъявляемым требованиям.

Захоронение ТКО на полигоне обходится в 200-1000 рублей за тонну, а цена доставки этой самой тонны до полигона может достигать четырех тысяч

Современные площадки для мусора есть лишь близ Ситинского сельского поселения и в Советско-Гаванском районе. Все остальные представляют собой исторически сложившиеся свалки у городов и сел, как правило, юридически не оформленные. Перевести их в статус законных не всегда возможно. По правилам, полигон должен располагаться за границей населенного пункта, на площади, предусмотренной нормами. Даже структура почвы в этом месте должна быть строго определенной.

На строительство нужных объектов потребуются годы и миллиарды рублей. В 2020-м запланирована лишь разработка проектно-сметной документации для полигонов в городах Амурске и Вяземском, поселке Березовый.

Отцы и дети

А вот в Якутске мусорная реформа пока ассоциируется только со скандалами. Регионального оператора - ООО "ЯкутскЭкоСети" - здесь выбрали, но он оказался настолько слабым и технически не оснащенным, что поначалу вообще жил на средства одного из своих учредителей, муниципального унитарного предприятия "Жилкомсервис". А еще хуже было то, что главную задачу, поставленную перед ним на первом этапе - подготовить необходимую документацию для строительства нового полигона ТБО, регоператор не выполнил. И властям республики пришлось исключить из коммунальных платежей на весь 2020 год инвестиционную составляющую. Нет смысла собирать с населения деньги на стройку, которой нет даже в проекте. Начало работ сдвинуто как минимум на год.

Из числа учредителей предприятия вывели иностранного "партнера", много обещавшего, но ничего не делавшего. Руководство тоже поменяли. Однако мира между администрацией города и ответственным за мусор по-прежнему нет. Дошло до того, что из-за долгов мэрия Якутска недавно пригрозила закрыть мусоровозам "ЯкутскЭкоСетей" доступ на свалку, которая находится в ведении муниципалитета.

- У нас отсутствуют полноценные платежи со стороны регионального мусорного оператора, - обосновал ультиматум заммэра Роман Сорокин на городской планерке.

Любопытно, что МУП "Жилкомсервис" борется с рег­оператором, по-прежнему являясь его соучредителем с 49-процентной долей. Выяснение отношений носит характер конфликта отцов и детей, но волевым решением его не остановить - долги надо возвращать. А у "ЯкутскЭкоСетей" для этого нет денег.

- У регионального оператора источник средств - это поступления за оказываемую услугу. Но существует очень высокая дебиторская задолженность со стороны населения. У нас есть лишь один рычаг воздействия - через судебные иски. Однако этот процесс достаточно длительный, - отмечает руководитель предприятия Владислав Созонов.

Вынужденная самоизоляция сделала этот процесс еще более длительным. Население приберегает деньги на более насущные нужды, при этом добавляя мусора в тлеющий конфликт.

Между тем

В правительстве РФ одобрили первый проект федеральной схемы обращения с бытовыми отходами и подходы к ее развитию. Такая схема должна отразить реальную картину отрасли, "белые" пятна и ключевые точки развития инфраструктуры движения ТКО. Это позволит системно подходить к распределению инвестиций на создание необходимых объектов. Аккумулирование всех региональных данных об отходах в единой федеральной схеме даст возможность оптимизировать логистику, места расположения и мощности объектов инфраструктуры. Таким образом будет гораздо проще контролировать региональных операторов и формировать справедливые тарифы. Окончательно схема будет утверждена осенью после обсуждения и согласования с регионами.