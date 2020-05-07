Новости

Бразильский суд оставил в силе 17-летний срок для Лулы да Силвы 06:44
В Индии не менее пяти человек стали жертвами утечки газа на химзаводе 06:41
В Якутске коронавирус выявлен у 30 студентов университета 06:34
Музыканты из восьми городов России собрались в проекте "Символ Победы" 06:29
Власти Китая понизили уровень эпидугрозы по COVID-19 во всех регионах 06:07
Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак 05:57
Российское судно доставило в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь 05:24
В Приморье наказали родителей, посадивших за руль маленькую девочку 04:50
Трамп предложил кандидата на должность посла США в Венесуэле 04:20
На Камчатке "фронтовые бригады" ВВО поздравят ветеранов во дворах домов 04:08
В Минкомсвязи анонсировали график вывозных рейсов на 10-15 мая 04:03
ООН: Введенные из-за COVID-19 ограничения повлияли на наркобизнес 03:05
Силуанов: Никаких "заморозок" и конвертации депозитов не будет 02:44
Пентагон признал гибель 132 мирных жителей в военных операциях в 2019 году 02:30
Задержанный в Венесуэле американец рассказал о планах наемников 02:09
Журналисту RT в Венесуэле угрожали после публикации о бывших спецназовцах США 01:17
Трамп наложил вето на сдерживающую применение силы против Ирана резолюцию 01:14
Верховный суд позволил создать коалиционное правительство Израиля 00:22
Глейхенгауз назвал фарсом мысль, что Трусова ушла из-за нехватки внимания 00:17
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку авиакомпаний 00:01
Тутберидзе отписалась от Трусовой в Instagram после ее ухода к Плющенко 06.05.2020
Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко 06.05.2020
Федор Смолов прошел тест на коронавирус в "Сельте" 06.05.2020
СМИ сообщили о досрочном завершении чемпионата России по футболу 06.05.2020
Сборная России обыграла команду "Остального мира" на Кубке наций 06.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
07.05.2020 05:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мусор запылился

Для перехода на новую схему обращения с ТКО регионам не хватает операторов, полигонов и денег
Текст: Юлия Гарднер (Хабаровск) , Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 97(8151)
Прошло больше года с начала реализации в России "мусорной реформы". Однако не все регионы Дальнего Востока смогли вовремя перейти на новую схему обращения с отходами. А жители тех, где все делалось в спешке, теперь недовольны качеством предоставляемых услуг.

Желающих нет

Хабаровский край до сих пор не перешел на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Основная проблема заключается в отсутствии регионального оператора. А все потому, что компаниям невыгодно работать по существующим тарифам.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Минприроды заявило о нехватке мусорных контейнеров

Одна из причин - большая протяженность региона. Расстояния между населенными пунктами велики, и львиная часть расходов оператора уходит именно на транспортировку. Захоронение ТКО на полигоне обходится в 200-1000 рублей за тонну, а цена доставки этой самой тонны до полигона может достигать четырех тысяч.

Власти попытались изменить ситуацию. Год назад территорию субъекта хотели отдать одному оператору, но затем ее поделили на 19 зон. Не помогло. Только для одной из них - Комсомольска-на-Амуре и нескольких близлежащих поселений - выбрали компанию, которая будет вывозить и утилизировать мусор по всем правилам. Впрочем, и она пока не приступила к работе из-за того, что не удается согласовать возможность использования полигона с минприроды России.

- По остальным зонам участвовать в объявленных конкурсах желающих не нашлось. Увы, предложенные условия работы коммерческим предприятиям неинтересны, - пояснил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин.

Поэтому для зон, которые экономически непривлекательны для бизнеса (речь, в основном, о северных территориях), создадут краевую бюджетную структуру. Она станет выполнять функции регионального оператора. Кроме того, власти корректируют территориальную схему обращения с отходами, смягчая условия. Поэтому есть надежда, что для Хабаровска и района имени Лазо такую компанию выберут уже к июню, после очередного конкурса.

Вторая проблема, тормозящая реализацию "мусорной реформы", - отсутствие нужной инфраструктуры. В регионе не хватает полигонов, которые соответствовали бы предъявляемым требованиям.

Захоронение ТКО на полигоне обходится в 200-1000 рублей за тонну, а цена доставки этой самой тонны до полигона может достигать четырех тысяч

Современные площадки для мусора есть лишь близ Ситинского сельского поселения и в Советско-Гаванском районе. Все остальные представляют собой исторически сложившиеся свалки у городов и сел, как правило, юридически не оформленные. Перевести их в статус законных не всегда возможно. По правилам, полигон должен располагаться за границей населенного пункта, на площади, предусмотренной нормами. Даже структура почвы в этом месте должна быть строго определенной.

На строительство нужных объектов потребуются годы и миллиарды рублей. В 2020-м запланирована лишь разработка проектно-сметной документации для полигонов в городах Амурске и Вяземском, поселке Березовый.

Отцы и дети

А вот в Якутске мусорная реформа пока ассоциируется только со скандалами. Регионального оператора - ООО "ЯкутскЭкоСети" - здесь выбрали, но он оказался настолько слабым и технически не оснащенным, что поначалу вообще жил на средства одного из своих учредителей, муниципального унитарного предприятия "Жилкомсервис". А еще хуже было то, что главную задачу, поставленную перед ним на первом этапе - подготовить необходимую документацию для строительства нового полигона ТБО, регоператор не выполнил. И властям республики пришлось исключить из коммунальных платежей на весь 2020 год инвестиционную составляющую. Нет смысла собирать с населения деньги на стройку, которой нет даже в проекте. Начало работ сдвинуто как минимум на год.

Из числа учредителей предприятия вывели иностранного "партнера", много обещавшего, но ничего не делавшего. Руководство тоже поменяли. Однако мира между администрацией города и ответственным за мусор по-прежнему нет. Дошло до того, что из-за долгов мэрия Якутска недавно пригрозила закрыть мусоровозам "ЯкутскЭкоСетей" доступ на свалку, которая находится в ведении муниципалитета.

- У нас отсутствуют полноценные платежи со стороны регионального мусорного оператора, - обосновал ультиматум заммэра Роман Сорокин на городской планерке.

Фото: Анна Кондратьева
Как обычные граждане пытаются сократить количество бытовых отходов

Любопытно, что МУП "Жилкомсервис" борется с рег­оператором, по-прежнему являясь его соучредителем с 49-процентной долей. Выяснение отношений носит характер конфликта отцов и детей, но волевым решением его не остановить - долги надо возвращать. А у "ЯкутскЭкоСетей" для этого нет денег.

- У регионального оператора источник средств - это поступления за оказываемую услугу. Но существует очень высокая дебиторская задолженность со стороны населения. У нас есть лишь один рычаг воздействия - через судебные иски. Однако этот процесс достаточно длительный, - отмечает руководитель предприятия Владислав Созонов.

Вынужденная самоизоляция сделала этот процесс еще более длительным. Население приберегает деньги на более насущные нужды, при этом добавляя мусора в тлеющий конфликт.

Между тем

В правительстве РФ одобрили первый проект федеральной схемы обращения с бытовыми отходами и подходы к ее развитию. Такая схема должна отразить реальную картину отрасли, "белые" пятна и ключевые точки развития инфраструктуры движения ТКО. Это позволит системно подходить к распределению инвестиций на создание необходимых объектов. Аккумулирование всех региональных данных об отходах в единой федеральной схеме даст возможность оптимизировать логистику, места расположения и мощности объектов инфраструктуры. Таким образом будет гораздо проще контролировать региональных операторов и формировать справедливые тарифы. Окончательно схема будет утверждена осенью после обсуждения и согласования с регионами.

Экономика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Якутия Якутск "Мусорная" реформа

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Силуанов: Никаких "заморозок" и конвертации депозитов не будет
Участвующие в борьбе с COVID медики будут дополнительно застрахованы
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам