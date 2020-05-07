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Рубрика: Общество
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Дальневосточные ученые создали гибридный дирижабль для перевозки грузов
Текст: Дина Непомнящая, Екатерина Давыдова (Хабаровск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 97(8151)
Лесозаготовки, гидрология, мониторинг и противодействие пожарам… Ученые из Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) доказали, что в этих и многих других сферах просто незаменимы летательные аппараты из XIX века - аэростаты и дирижабли.
Пока ученые создают образцы, но надеются, что в ближайшем будущем их дирижабли и аэростаты будут задействованы во многих отраслях экономики. Фото: Александр Пасмурцев Пока ученые создают образцы, но надеются, что в ближайшем будущем их дирижабли и аэростаты будут задействованы во многих отраслях экономики. Фото: Александр Пасмурцев
Пока ученые создают образцы, но надеются, что в ближайшем будущем их дирижабли и аэростаты будут задействованы во многих отраслях экономики. Фото: Александр Пасмурцев

- На самом деле они не забыты и по-прежнему используются, - рассказывает доктор технических наук Александр Абузов. - Например, такие устройства применяют при транспортировке грузов в труднодоступные места или при разработке месторождений полезных ископаемых.

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Но все же об этих аппаратах сейчас знают мало. Немногие в курсе даже того, чем аэростат отличается от дирижабля: у первого нет собственного двигателя. А уж исследованием этой техники занимаются и вовсе единицы. На всей территории Сибири и Дальнего Востока ТОГУ - единственная организация, которая проводит такую работу.

Александр Абузов создал в вузе специальную лабораторию, которая занимается разработкой летательных комплексов. И некоторые из них уже опробованы на практике. Так удалось сконструировать очень удобный для заготовки древесины аппарат - аэростатно-канатную систему для транспортировки грузов, которая заменяет трактор при работе на горных склонах. Гибридный дирижабль "обхватывает" дерево, после рубки поднимает его и отвозит на склад. Грузоподъемность экспериментальной техники - около тонны.

- Мы уже использовали этот комплекс. И можем доказать, что он эффективен, - говорит ученый. - Любая производительность оценивается по циклу работ. При традиционном подходе сначала сооружается подъездная дорога для трактора, специальный погрузочный пункт, объездные трассы и так далее. Этот подготовительный этап занимает много времени. Плюс закупка техники, ее обслуживание. Для аэростата не нужно строить подъездные дороги, дополнительные магистральные трелевочные волока, а значит, в общем цикле работ мы выигрываем, в том числе и экономически.

При рубке дерево падает и ломает от двух до четырех соседних, а затем при транспортировке стволов повреждается до 30 процентов почвы. Воздушная схема заготовки позволяет этого избежать

Кроме того, речь идет и об экологической составляющей. Абузов объясняет, что такая технология заготовки древесины является щадящей. Обычно при рубке дерево падает и ломает от двух до четырех соседних. Дальше ствол тащат волоком либо на тяжелых грузовиках. В любом из таких случаев повреждается до 30 процентов почвы. Воздушная схема заготовки позволяет всего этого избежать.

- Разработаны методики, при которых дерево аккуратно срезают, поднимают и переносят на погрузочную платформу, - описывает процесс исследователь.

Но почему бы не использовать с теми же целями грузовые вертолеты? Вопрос в цене. Аналогичные по грузоподъемности дирижабли в десятки раз дешевле.

И таких примеров, когда, казалось бы, давно устаревшая техника оказывается полезней современной, множество. Аэростаты и дирижабли могут доставлять грузы и людей в удаленные населенные пункты, летая в любой сезон и не требуя при этом оборудования взлетно-посадочных полос. Эти аппараты можно использовать для экологического мониторинга. Например, для анализа загрязненности воздуха на постоянных высотах. И в отличие от обычных беспилотников, которые не могут находиться в небе долго, закрепленный воздушный шар способен оставаться в одном месте месяцами.

Фото: Пресс-служба "Промобот"
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- Для Дальнего Востока очень актуален противопожарный мониторинг, - приводит еще один пример Александр Абузов. - Стандартные типы малой авиации не справляются с этой задачей: во-первых, таких аппаратов мало, во-вторых, их эксплуатация достаточно дорого обходится и не всегда эффективна.

Сейчас ученые ТОГУ ставят перед собой цель внедрить наработки в жизнь.

- Они будут востребованы, - уверен Абузов. - Пока мы создаем образцы. Как только станем их демонстрировать, я думаю, заказчики сами выстроятся в очередь.

Кстати

Дирижабли XXI века отличаются от своих предшественников. При их сооружении применяют современные материалы. В основе купола специальное многослойное полотно. В позапрошлом веке для его создания использовали хлопчатобумажную ткань, резиновое напыление и алюминиевое покрытие. Все слои сшивали между собой. Сейчас это полиуретановая ткань, слои которой сваривают на специальных станках настолько плотно, что разглядеть их можно только под микроскопом. Такой материал более износостойкий и лучше удерживает газ. Если в прошлом веке летательные аппараты требовалось "поддувать" как минимум раз в неделю, то сейчас это делают как максимум раз в месяц.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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