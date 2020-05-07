В Якутске коронавирус выявлен у 30 студентов университета

Коронавирус выявлен у 30 студентов Северо-Восточного федерального университета, проживающих в одном общежитии в Якутске.

Сначала COVID-19 был подтвержден у одного студента. Сразу после этого, 5 мая общежитие, в котором проживают 319 человек, закрыли на карантин. Все студенты сдали анализы. По итогам тестирования коронавирус выявлен еще у 30 молодых людей.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии со ссылкой на ректора вуза Анатолия Николаева, у всех студентов болезнь протекает в легкой форме, поэтому они получают амбулаторное лечение на базе общежития. Сейчас их перемещают в обсерватор, открытый в другом здании. В карантинном общежитии круглосуточно дежурят врачи из университетской клиники.

Ректор отметил, что источник заражения еще не выявлен. Тот, у кого коронавирус был выявлен прежде, чем у остальных, возможно, не является первым носителем COVID-19. Студент придерживался режима самоизоляции и выходил только в ближайшие магазины.