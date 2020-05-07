В Приамурье лесной пожар вплотную подошел к жилому поселку

В Амурской области из-за сильного ветра огонь от лесного пожара подошел к поселку Ерофей Павлович.

"От огня нас отделяет речка Уркан, на ее берегу пожарные пустили встречный пал. Ветер приносит дым в поселок, люди, конечно, обеспокоены сложившийся ситуацией, - рассказал корреспонденту "РГ" глава администрации Алексей Соломкин.

"На пожаре работает 14 парашютистов и 20 десантников Амурской авиабазы, 12 сотрудников лесоохраны и 10 сотрудников противопожарной службы области. Задействовано семь единиц техники, в том числе вертолет и вездеход",- говорится в официальном сообщении министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.

Пожар, площадью 300 гектаров, пришел в Приамурье из соседнего Забайкальского края, поэтому группировка амурских огнеборцев укреплена специалистами из Читы.

Тушение осложнено тем, что лес горит на горном хребте и воду приходится подвозить спецтехникой.