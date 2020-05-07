В Приморье наказали родителей, посадивших за руль маленькую девочку

В Приморском крае привлекли к административной ответственности родителей, которые дали порулить автомобилем своему несовершеннолетнему ребенку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Instagram отдела МВД России по Пожарскому району поступило сообщение с видеокадрами, на которых ребенок, сидя на коленях у отца, управляет транспортным средством. Видеозапись выложила в сеть мама девочки.

Полицейские установили, что собственницей автомобиля является 22-летняя жительница района, полуторогодовалая девочка - ее дочь.

За рулем в момент съемки видео находился 25-летний отец ребенка. В отношении его составлен протокол об административном правонарушении за перевозку детей в возрасте младше семи лет без использования детских удерживающих устройств. Молодому человеку придется заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

Мать ребенка также заплатит три тысячи рублей за то, что отвлекала водителя во время движения.