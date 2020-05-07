В Приморье от коронавируса вылечилась ветеран войны

В Приморском крае 130 пациентов с COVID-19 справились с болезнью. В том числе вылечилась 94-летняя ветеран Великой Отечественной войны и трое детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего успешно прошел курс терапии и выписан домой после лечения от коронавирусной инфекции в стационарных лечебных учреждениях 31 житель края.

Однако растет количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, за сутки число выявленных выросло и составляет на сегодня 727 человек.

Между тем правительство Приморья готовится к поэтапной отмене ограничений, но такие меры как масочный, перчаточный режим, соблюдение социальной дистанции, останутся.

По словам губернатора края Олега Кожемяко, одними из главных условий, которые повлияют на быстроту снятия ограничений - прирост заболевания COVID-19 не более трех процентов (сейчас он превышает шесть), количество выздоровевших должно будет превышать число новых выявленных случаев.

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