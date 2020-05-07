Новости

В Москве почти 45% заболевших коронавирусом младше 45 лет 11:33
Турнир, который состоится: РЕН ТВ покажет поединки UFC в прямом эфире 11:29
Skoda рассказала, когда новый Rapid появится у дилеров в России 11:25
Администратор паблика "Омбудсмен полиции" задержан в Москве за шантаж 11:22
Глава Крыма не исключил срыв курортного сезона в 2020 году 11:16
В Прикамье с диагнозом коронавирус умер восемнадцатый пациент 11:12
В Мосгордуме призвали ужесточить наказание для нарушителей карантина 11:11
УАЗ выпустит экономичный "Пикап" 11:10
Ростуризм завершает разработку плана по восстановлению туротрасли 11:07
Минпросвещения предложило создать правительственную комиссию по русскому языку 11:07
В Ирландии могут ввести дополнительный выходной для поддержки туризма 11:05
В Крыму подтверждена первая смерть пациента с коронавирусом 11:03
Могут ли магазины для взрослых работать в пандемию 10:57
Во Владивостоке возвели патриотический монумент "Стена памяти" 10:55
Сбербанк бесплатно продлил аренду банковских ячеек 10:50
Сотрудники Московского авиацентра совершили в апреле 41 вылет 10:50
Врач назвала внешние признаки, указывающие на проблемы с кишечником 10:42
С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим 10:40
В Волгограде три человека погибли в ДТП 10:39
В Забайкалье начался протиВОВирусный онлайн-квест "Азимут на Победу" 10:37
Верховный суд Израиля одобрил формирование правительственной коалиции 10:34
Бронеавтомобиль "Атлет" запустят в серию в 2021 году 10:33
Работа над сценарием сериала о "Женщине-Халке" завершена 10:33
Сергунина: Бизнес всех регионов может использовать сервисы МИК 10:30
Видео: пожилой водитель застрял на узкой пешеходной дорожке моста 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 10:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье начался протиВОВирусный онлайн-квест "Азимут на Победу"

Текст: Ольга Журман

В Забайкальском крае стартовал протиВОВирусный онлайн-квест "Азимут на Победу", который проводит региональная федерация спортивного ориентирования совместно с министерством спорта, сообщается на официальном портале края.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
В Новосибирске День Победы пройдет в режиме онлайн

Дистанция квеста состоит из десяти виртуальных контрольных пунктов, которые представляют собой авторские задания. Организаторы рекомендуют обращать внимание на любые мелочи и заранее повторить основные сражения Великой Отечественной войны.

Контрольное время 48 часов, ответы принимают до 16:00 9 мая. На прохождение дается одна попытка.

"В испытании участники соревнуются по возрастным группам. Результаты объявят в День Победы. Каждый участник получит электронные сертификаты". - отмечается в сообщении.

Общество Образование Общество История ДФО Забайкальский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку авиакомпаний
Силуанов: Никаких "заморозок" и конвертации депозитов не будет
Участвующие в борьбе с COVID медики будут дополнительно застрахованы
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Родина
Родина
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах