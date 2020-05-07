В Забайкалье начался протиВОВирусный онлайн-квест "Азимут на Победу"

В Забайкальском крае стартовал протиВОВирусный онлайн-квест "Азимут на Победу", который проводит региональная федерация спортивного ориентирования совместно с министерством спорта, сообщается на официальном портале края.

Дистанция квеста состоит из десяти виртуальных контрольных пунктов, которые представляют собой авторские задания. Организаторы рекомендуют обращать внимание на любые мелочи и заранее повторить основные сражения Великой Отечественной войны.

Контрольное время 48 часов, ответы принимают до 16:00 9 мая. На прохождение дается одна попытка.

"В испытании участники соревнуются по возрастным группам. Результаты объявят в День Победы. Каждый участник получит электронные сертификаты". - отмечается в сообщении.