Во Владивосток из Токио вернулись около 270 россиян

Во Владивосток из Токио прибыл самолет с россиянами, пожелавшими покинуть Японию из-за ситуации с коронавирусом.

По данным специально созданного телеграм-канала Минкомсвязи, на борту должно быть около 270 пассажиров.

Большинство соотечественников отправятся из столицы Приморья в Санкт-Петербург и Москву уже сегодня.

Предварительно во Владивосток вернулись 21 человек из Хабаровского края. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всех доставят в Хабаровск на автобусе бесплатно. По прибытию в город людей разместят в обсерваторе, организованном в одной из гостиниц.