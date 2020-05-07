Во Владивостоке возвели патриотический монумент "Стена памяти"

В Приморье увековечили имена жителей края, сражавшихся в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Монумент "Стена памяти" разместился в Сквере почетных граждан. На кирпичной стене исторического здания нарисованы портреты восьми участников Великой Отечественной войны: Николая Ватутина, Дмитрия Карбышева, Николая Гастелло, Зои Космодемьянской, Назара Приходько, Григория Воропаева, Степана Борисенко и Ильи Каплунова. Среди них есть как прославленные полководцы-герои, так и герои-красноармейцы, но все они уроженцы Приморья.

- В честь этих людей названы улицы Владивостока, но немногие помнят, чем они знамениты. Поэтому мы и восстанавливаем в памяти народа те дни, события и подвиг советского народа, - говорит директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

На возведение "Стены памяти" понадобилось всего 14 дней.

- Размер готового монумента - около 30 квадратных метров. Можно смело сказать, что на сегодняшний день это самый большой рельеф, выполненный в технике "сграффито" во Владивостоке, - рассказал руководитель мастерской монументального искусства "Квадролампа" Георгий Косенко.

По этой технологии устанавливается сетка, укрепляется стена, наносится темный бетон в виде силуэта, затем, пока предыдущий слой еще сырой, добавляется светлый бетон. На нем художник и создает рельефное изображение при помощи различных инструментов. В результате получается очень эффектная и долговечная работа.