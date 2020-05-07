Боевой путь фронтовика можно узнать с помощью QR-кода

Юнармейцы из небольшого городка Безенчук в Самарской области устанавливают у могил фронтовиков на местном кладбище таблички с QR-кодами, чтобы их сверстники смогли узнать подробности о земляках-участниках войны.

Код ребята создают сами, после чего распечатывают и ламинируют черно-белый квадрат, мастерят пластиковую табличку. По договоренности с родственниками участников войны они устанавливают такие "порталы памяти" рядом с могилами фронтовиков. На табличке также есть надпись - "Узнай боевой путь участника Великой Отечественной войны. Для получения информации считайте QR-код с помощью мобильного устройства или планшета".

- Направив телефон на табличку, можно автоматически перейти на сайт. На первых QR-кодах мы дали ссылку на документальные фильмы об участниках войны из Безенчукского района, которые сняли своими силами к 75-летию Победы, - рассказали ребята.

А пожилые односельчане, дети участников войны очень доброжелательно отнеслись к такому новому способу сохранения памяти о фронтовиках. Многие из них последнее время постоянно общались с волонтерами молодежного движения. Ведь ребята с прошлого года помогали прибираться на могилах стариков. Юнармеец Зарина Зардиева рассказала, что именно тогда родились идеи акций.

- Мы поняли, что могилы фронтовиков никак не выделяются, их сложно найти. Поэтому придумали "Звезду памяти" и этой весной установили по разрешению родственников металлические красные звезды на захоронениях участников Великой Отечественной войны. Чтобы все посетители кладбища издалека видели, где похоронены фронтовики и могли им поклониться.

А в канун юбилея Победы ребята помимо крупных красных звезд на металлических стержнях начали устанавливать еще и QR-коды. Самарские добровольцы призывают юнармейцев в других регионах присоединиться к этим акциям.