Фото: В Казани труженице тыла устроили концерт под окнами квартиры

В столице Татарстана творческие коллективы приготовили настоящее шоу для 89-летней жительницы прямо во дворе дома. Сама Асия Шайхутдинова из-за режима самоизоляции наблюдала за происходящим с балкона своей квартиры, а все танцоры и иные участники представления находились в масках.

Таким образом власти города хотели поздравить ветерана с наступающей 75-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне. И подобные акции будут далеко не единичными.

Сама Асия Шайхутдинова родилась в 1931 году в селе Дубровка Рыбно-Слободского района Татарстана, закончила 10 классов. Во время войны работала местном колхозе, заведовала сельской библиотекой; когда война закончилась, переехала в Казань, работала в сфере страхования.