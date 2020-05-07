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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Каким регионам поможет новый график погашения бюджетных кредитов

Текст: Игорь Зубков
Новый график погашения бюджетных кредитов поможет справиться с последствиями кризиса наиболее закредитованным регионам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга, в 2021-2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности, в 2025-2029 годах выплатят остаток равными долями (изначально программа реструктуризации, запущенная Минфином в 2017 году, предполагала, что в 2020 году регионы погасят 10%, а в 2021-2024 годах будут погашать по 20%).

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По оценке АКРА, благодаря этому решению правительства у субъектов РФ в 2020 году высвободится около 70 миллиардов рублей, в 2021 году - еще около 110 миллиардов (регионам предстоит выплатить около 30 миллиардов рублей вместо 140).

По оценке агентства НКР, регионы сэкономят больше: 230 миллиардов рублей за два года или около 11% от общего долга. На конец первого квартала бюджетные кредиты составляли 993 миллиарда (48% от общего долга регионов в размере двух триллионов рублей), по плану регионы должны были погасить в 2020 году 88,7 миллиарда рублей, а в 2021 году - около 200 миллиардов, говорит управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов. Новый график предполагает мораторий на выплаты в этом году, а в 2021 году выплаты составят около 50 миллиардов рублей.

"Конечно, высвободившиеся в 2020-2021 году денежные средства можно назвать "свободными" только условно, - отмечает аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. - Эти деньги пойдут на восстановление экономик регионов либо позволят снизить расходы бюджетов в эти годы".

Вполне возможно, что отказа правительства от требований по бюджетным кредитам в 2020 году будет недостаточно, чтобы восполнить выпадающие из-за введенных ограничений налоговые доходы региональных бюджетов, говорит Андрей Пискунов.

Наибольшее значение принятая мера может иметь для регионов, где высока доля бюджетных кредитов относительно собственных доходов, замечает Илья Цыпкин. Здесь в абсолютных лидерах Мордовия (109,3% по итогам 2019 года), за ней с большим отрывом следуют Хакасия, Ингушетия, Чукотка и Северная Осетия (от 60,3 до 62,6%). Если исходить из абсолютного объема выданных бюджетных кредитов, то больше всего денег для восстановления экономики высвободится у Татарстана (у которого объем бюджетных кредитов на конец 2019 года составлял 84,3 миллиарда рублей), Краснодарского края (58,8 миллиардов), Калужской области (27 миллиардов), Мордовии (26,4 миллиарда) и Саратовской области (24,7 миллиарда рублей). В обоих списках есть Мордовия, для нее это решение очень важное, учитывая ее долговую нагрузку.

Фото: iStock
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Мордовия наряду с Хакасией являются традиционными рекордсменами по уровню закредитованности: у первой соотношение долга, налоговых и неналоговых доходов составляет 211%, у Хакасии - 98%, говорит Андрей Пискунов. Среди других основных бенефициаров решения правительства он называет Кабардино-Балкарию (у которой долги составляют 67% собственных доходов, а на долю бюджетных кредитов приходится 69% долга), Костромскую область (90% и 62% соответственно), Кировскую область (72% и 62%), Карачаево-Черкесию (80% и 59%), Смоленскую область (88% и 57%), Еврейскую автономную область (85% и 50%), Марий Эл (70% и 44%), Удмуртию (80% и 42%) и Калмыкию (79% и 40%).

Ранее правительство также приняло решение выделить субъектам РФ дополнительно 200 миллиардов рублей в этом году. Эффект от этой помощи будет заметным, если она будет предоставлена оперативно, считает Илья Цыпкин. Не менее важным он считает решение Минфина освободить субъекты РФ от ответственности за превышение предельных значений по объемам дефицита, госдолга и доли коммерческого долга в совокупных заимствованиях (но только на сумму средств, которые направлены на борьбу с коронавирусом и с ухудшением экономической ситуации, а также на сумму недополученных собственных доходов).

Также закон разрешил предоставление межрегиональных бюджетных кредитов. Но в кризисный год эта мера не будет пользоваться большой популярностью, поскольку до конца не ясен механизм и условия их предоставления, вдобавок не у всех регионов имеются свободные средства для предоставления таких кредитов, а у ряда регионов все накопленные средства распределены на финансирование дефицита бюджетов, говорит Илья Цыпкин.

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