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07.05.2020 17:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

КамАЗ начнет выпуск грузовиков класса "Евро-6" для российского рынка

Текст: Олег Платонов (Казань)
Фото: Пресс-служба КамАЗа Фото: Пресс-служба КамАЗа
Фото: Пресс-служба КамАЗа

С августа этого года компания планирует начать производство грузовых автомобилей экологического класса "Евро-6" для российского рынка. На данный момент КамАЗ завершает процедуру сертификации.

Фото: Пресс-служба Камского автозавода
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"Несмотря на то, что в настоящий момент в России действуют экологические нормы, соответствующие уровню "Евро-5", компания готова с августа приступить к производству грузовиков "Евро-6", - цитирует пресс-служба завода гендиректора автогиганта Сергея Когогина. - Уже сегодня мы поставляем данную технику российского производства в европейские страны, и у нас есть возможность производить ее и для отечественных потребителей.

Производство планируется наладить как на основном заводе "КамАЗа", так и на мощностях совместного предприятия с Daimler. Помимо этого в рамках обязательств по специальному инвестиционному контракту автогигант разработал двигатель Р6, который будет установлен в автомобили нового модельного ряда. Планируется, что эти двигатели так же будут доведены до уровня Евро-6.

В этом году автогигант планировал реализовать 29 тысяч автомобилей на российском рынке и свыше 6 тысяч на зарубежном. Но такие прогнозы были озвучены руководством КамАЗа еще до пандемии. Будут ли эти планы скорректированы в нынешних экономических условиях, пока неизвестно.

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