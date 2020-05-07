На Вятке в поселке сгорело семь домов

Сегодня днем в поселке Климковка Белохолуницкого района Кировской области произошел пожар. Из-за сильного ветра огонь повредил сразу семь домов, сообщает управление МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в 11:40. Начал гореть частный жилой деревянный дом по улице Беляева, из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на соседние постройки. В результате частично или полностью были повреждены четыре жилых, два нежилых дома и один дачный.

Пожар удалось потушить в 13:50. Сведений о погибших и пострадавших пока нет. К тушению пожара привлекались 48 человек и 19 единиц техники.