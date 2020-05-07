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07.05.2020 17:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Мордовии от коронавируса скончались два медработника

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В Мордовии коронавирусная инфекция стала причиной гибели двух сотрудниц больниц. Об этом рассказал в ходе состоявшегося в четверг прямого эфира министр здравоохранения РМ Олег Маркин.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Сегодня я с прискорбием хочу сообщить, что скоропостижно скончались две моих коллеги, два медицинских работника: Канайкина Татьяна Викторовна - медицинская сестра гематологического отделения городской клинической больницы № 4 и Аюпова Наиля Хакимовна - санитарка республиканской клинической инфекционной больницы. Два медицинских работника, которые ценой своей жизни спасали судьбы пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, - подчеркнул глава ведомства. - От имени главы Республики Мордовия, министерства здравоохранения и от себя приношу искренние соболезнования родным и близким покойных.

Олег Маркин вновь напомнил о мерах противоэпидемической безопасности, обратив внимание на то, что прибывающие в регион в период праздников вахтовики должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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На сегодня в Мордовии зафиксировано 1018 случаев коронавируса. 166 человек выписаны с выздоровлением, восемь больных скончались.

Стационарное лечение получают 944 пациента, 16 из них находятся на ИВЛ в тяжелом состоянии. Еще 788 человек лечатся и наблюдаются амбулаторно, 35 находятся в обсерваторах.

По данным республиканского оперштаба, в связи с массовым нарастанием числа инфицированных для лечения больных COVID-19 в Мордовии подготовлено уже 998 коек. Пациентов с коронавирусом обслуживают 15 медучреждений.

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