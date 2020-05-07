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07.05.2020 07:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде создают серию граффити ко Дню Победы

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде появилось очередное граффити в рамках проекта "Образ Победы". На этот раз оно посвящено возвращению солдата с войны: пришедшего с фронта отца обнимает дочь.

Новое граффити появилось в Чернопрудском сквере, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Сейчас создано 11 уличных арт-объектов, ко Дню Победы их должно быть 20, а всего в юбилейном году их планируется 75.

Фото: Getty Images
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Большая часть уже готовых граффити - это портреты ветеранов: изображения находятся во дворах, где они живут. К примеру, на Волжской набережной не так давно появилось граффити с изображением участника Великой Отечественной войны Александра Шевченко. Уроженец Ростовской области, 94-летний ветеран сейчас проживает в Нижнем Новгороде. В ряды Красной Армии он вступил в 17-летнем возрасте.

Ранее граффити появились на Звездинке, улицах Сурикова, Ванеева и Льва Толстого и в Нижегородском Кремле. Есть изображения, посвященные присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". К участию в проекте привлечены художники-профессионалы: мастера стрит-арта с большим опытом работы на подобных объектах.

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