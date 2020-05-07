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07.05.2020 11:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Прикамье с диагнозом коронавирус умер восемнадцатый пациент

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми скончался мужчина с выявленным диагнозом COVID-19. Таким образом количество умерших от короновирусной инфекции в Прикамье увеличилось до 18 человек.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
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Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, скончавшийся пациент страдал от онкологического заболевания. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии.

Напомним, на 7 мая в Пермском крае подтверждено 673 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 273 человека, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Распространение коронавируса COVID-19

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