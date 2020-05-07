В Прикамье с диагнозом коронавирус умер восемнадцатый пациент

В Перми скончался мужчина с выявленным диагнозом COVID-19. Таким образом количество умерших от короновирусной инфекции в Прикамье увеличилось до 18 человек.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, скончавшийся пациент страдал от онкологического заболевания. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии.

Напомним, на 7 мая в Пермском крае подтверждено 673 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 273 человека, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи человек.