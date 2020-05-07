В Прикамье у бутлегеров изъято 10 000 литров поддельного алкоголя

В Перми перед судом предстанут девять граждан республики Таджикистан и шесть россиян, которых обвиняют в нелегальном производстве и распространении алкогольной продукции.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, обвиняемые, используя арендуемое помещение в Перми, наладили производство алкогольной продукции под видом водки, коньяка и бренди различных известных наименований. Весь цикл происходил в одном помещении - от разлива до упаковки и нанесения поддельных акцизных марок.

При обыске у злоумышленников было изъято свыше 10 тысяч литров спиртосодержащей продукции на общую сумму около 22,8 миллиона рублей, производственное оборудование, тара, пищевые красители и ароматизаторы, а также этикетки и поддельные акцизные марки.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.