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07.05.2020 15:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратове умер мужчина с COVID-19

Текст: Андрей Куликов

В Саратове умер еще один житель города с коронавирусной инфекцией, длительное время находившийся на искусственной вентиляции легких.

Фото: Ивановский Свято-Введенский монастырь
Духовник монастыря в Иванове умер от пневмонии

Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, мужчина долгое время страдал тяжелым заболеванием, от которого медикам удалось его спасти, однако ослабленный организм не смог справится с новой инфекцией.

Всего в регионе скончалось 16 человек с COVID-19, из них 12 человек от других заболеваний. По данным областного министерства здравоохранения, средний возраст умерших составляет 72 года.

К настоящему время в Саратовской области выявлено 876 случаев заражения коронавирусом, 157 человек вылечились.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Распространение коронавируса COVID-19

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