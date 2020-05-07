В Татарстане выпустят тепловизоры для замера температуры сразу у 30 человек

Производство топографических комплексов собираются организовать в Татарстане, и сегодня его презентовали президенту республики Рустаму Минниханову.

Система способна дистанционно замерять температуру сразу у 30 человек. Устройство всепогодное, его можно размещать как в помещении, так и на улице.

К примеру, если на предприятии создать библиотеку лиц сотрудников, то на проходной, в случае повышенной у кого-то из персонала температуры, пропуск работника тут же будет заблокирован, чтобы не допустить его на производство.

Запуск производства данного аппарата стартует на Казанском оптико-механическом заводе.

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