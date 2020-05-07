Житель Башкирии обнаружил в аквариуме минометную мину

В Стерлитамаке местный житель обнаружил в офисном аквариуме минометную мину времен Великой Отечественной войны. Снаряд пришлось обезвреживать.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, началось все с того, что стерлитамакец принес кусок ракушечника из местной реки, чтобы украсить офисный аквариум. Однако через некоторое время вода в аквариуме начала ржаветь, и тогда мужчина заметил, что часть ракушек отвалилась, а под ними оказался ржавый металл, напоминающий снаряд. Стерлитамакец сообщил о своей находке правоохранителям.

- Взрывотехники Росгвардии осмотрели предмет и установили, что это минометная мина времен Великой Отечественной войны. Снаряд вывезли в безопасное место за городом и обезвредили, - уточнила руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по РБ Наталья Трутнева.