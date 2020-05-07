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07.05.2020 17:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Народный памятник

Жители мордовского села открыли мемориал всем, кто приближал Победу
Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 96(8150)
Уникальный мемориал откроется 9 Мая в селе Ульянка Ичалковского района Мордовии. На гранитном барельефе здесь выбиты имена всех односельчан, приближавших Победу: одни заплатили за нее своими жизнями, другие - фронтовыми ранами, третьи - беззаветным трудом в тылу. Инициатором установки монумента стал председатель местного сельхозкооператива "1 Мая" Александр Зиновьев. А прообразом бронзового солдата послужил его отец.
Мемориал в родном селе жители создавали своими руками. Фото: Личный архив работников сельхозкооператива "1 Мая" Мемориал в родном селе жители создавали своими руками. Фото: Личный архив работников сельхозкооператива "1 Мая"
Мемориал в родном селе жители создавали своими руками. Фото: Личный архив работников сельхозкооператива "1 Мая"

Новому мемориальному комплексу "Ради жизни на земле", воздвигнутому в Ульянке руками самих сельчан, позавидует любой райцентр. Перед памятным барельефом высится трехметровая скульптура солдата с ребенком на руках, вокруг высажены аккуратные ряды молодых елочек.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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- Памятник всем землякам-героям - и павшим, и вернувшимся с победой - я задумал давно. У меня же и отец, и дядя воевали. И все мои учителя в сельской школе были фронтовиками и тружениками тыла. Не должен был я перед ними в долгу остаться, - поясняет Александр Зиновьев.

Кряжистый, основательный, немногословный... "Настоящий хозяин", - называют таких в деревне.

- Ульянка - не деревня, а село. Раньше ведь как говорили? Если есть церковь - значит, село, - поправляет меня собеседник.

Церковь в Ульянке тоже появилась с легкой руки Зиновьева. И приходская школа при ней, и часовня на кладбище, и сад...

- Я настырный, - усмехается он. - Если что задумал - обязательно сделаю.

Два года назад Зиновьев поделился своими планами с односельчанами на собрании сельхозкооператива. Люди идею поддержали. Только на закупку гранитных плит и постамента для народного памятника ушло шесть миллионов рублей.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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- Деньги - наши, заработанные. Я мог бы их у себя в кооперативе в качестве премий раздать. Но все решили отдать их на общее дело. За участок под памятником 9000 рублей в год аренду сельсовету плачу, - делится собеседник и, видя мое изумление, машет рукой. - Да это ничего - хотя кому-то, наверное, диким покажется за такое деньги брать... В хозяйстве у меня 32 человека. Всю черновую работу мы сделали сами: с осени площадку готовили, грунт зимой завозили, каркас варили. А уж люди с талантом - все остальное...

Гранитный барельеф изготовил местный предприниматель - владелец фирмы ритуальных услуг. А автором бронзового солдата стал саратовский скульптор Валерий Кундузбаев.

- Лицо мастер лепил с фотографии моего дяди Ивана, погибшего в 43-м. Они с отцом похожи были - не отличить. А папка у меня танкистом служил, до Берлина дошел на "тридцатьчетверке", ранен был четыре раза, - вспоминает Зиновьев. - Только сам он мне о войне никогда не рассказывал - даже выпив рюмку-другую на праздник. Вернувшись, в колхозе трактористом работал. В 88-м его не стало, хоронили как раз в День Победы... Землякам памятник понравился - говорят, на всех солдат похож. Мы ведь там фамилии фронтовиков не только из Ульянки, а со всех окрестных сел записали. Потому что умирают деревни, зарастают бурьяном кладбища, рушатся обелиски с именами павших. А у нас они сохранятся...

Фото: https://www.instagram.com/morozov_si/
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"Павшие за Родину", "Труженики тыла", "Они вернулись с Победой": под этими надписями на барельефе высечено 849 имен жителей Ульянки, Оброчного, Троицкого, Васильевки, Языковки, Атманки, Апухтина, Новых Ичалок, Павловки, Варваровки, Воскресенки. Списки героев и тружеников сотрудники сельхозкооператива "1 Мая" собирали целый год, сведения тщательно выверяли в местной администрации и военкомате.

- У моего отца могилка в Апухтине. Там уже почти никого не осталось. И я благодарна, что мне теперь есть куда прийти в День Победы поклониться его памяти, - делится жительница Ульянки Валентина Шуванева.

Я благодарна, что мне теперь есть куда прийти поклониться памяти отца

Старый обелиск погибшим фронтовикам в Ульянке сохранился по сей день. Но памятный митинг в честь 75-летия Победы пройдет уже у нового мемориала.

- Осенью освятили его, люди сюда ходят, цветы приносят, - говорит Александр Зиновьев. - Односельчане "спасибо" говорят. Уж на что мне трудно угодить - а тут сам себе угодил. Бывает, спросишь себя: что же я - прожил и не оставил после себя ничего? А сейчас мне не стыдно...

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия 75-летие Победы

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Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах