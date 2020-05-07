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07.05.2020 13:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больницу на юге Кузбасса закрыли на карантин из-за коронавируса

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
На двухнедельный карантин закрылась горбольница №2 Новокузнецка, у сотрудников которой выявлены случаи заражения коронавирусом.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на выступление главы города Сергея Кузнецова в эфире местного телеканала, больница законсервирована с находящимся там персоналом и пациентами.

По словам мэра, инфекцию в медучреждение занес пациент, который обратился в поликлинику городского кардиологического диспансера (одно из бывших отделений ГКБ N2) с жалобами на проблемы с сердцем. Обследование на коронавирус показало отрицательный результат, и пациент отправился в областной кардиодиспансер в Кемерове. Там у него и выявили опасную инфекцию.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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В результате, как выразился градоначальник, "под раздачу попали врачи". По его словам, уже у десяти с лишним медработников подтвердился COVID-19. Они сейчас находятся в режиме карантина вместе с пациентами. Кроме того, выявлено свыше пятисот человек, которые лечились и обследовались в больнице в течение апреля. У всех взяты анализы на коронавирус, всем выданы предписания о соблюдении режима самоизоляции.

По данным пресс-службы Кемеровского областного кардиодиспансера, часть стационарных отделений новокузнецкого филиала закрылись на карантин первого мая. Накануне было выявлено несколько зараженных из числа его пациентов, уже выписанных из домой. Симптомов коронавирусной инфекции при госпитализации и во время лечения сердечно-сосудистых заболеваний у этих людей не было. Они выписались с нормальной температурой и в удовлетворительном состоянии. Признаки инфекции появились у них позже.

Как отметил Сергей Кузнецов, Новокузнецк сейчас лидирует по количеству выявленных случаев COVID-19. Инфекция подтверждена у 70 местных жителей, при этом почти у половины из них - в мае. Еще тысяча горожан находится под наблюдением врачей на самоизоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

Между тем

По данным областного оперативного штаба, в четверг в Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения COVID-19: четыре в Новокузнецке, по одному в Калтане и Юрге. Всего медицинскую помощь в связи с опасным диагнозом получают 172 кузбассовца, а под наблюдением находятся 7808 человек. Подтвержденных случаев инфицирования - 204. 28 жителей региона выздоровели, четверо скончались.

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