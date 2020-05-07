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07.05.2020 12:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больницу в Новосибирске к 9 мая украсили "неправильными" флагами

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Одно из зданий Центральной районной больницы Татарска Новосибирской области украсили российскими флагами, перепутав последовательность цветов триколора. Как объяснил "РГ" главврач больницы Евгений Пендюк, причиной ошибки стал "человеческий фактор".

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Флаги, на которых красная и синяя полосы были перепутаны местами, появились на въезде в больницу вчера. По словам ее руководителя, в таком виде флаги для клиники изготовили по заказу. Ошибка обнаружилась, когда праздничные уже стяги реяли на ветру. В тот же день "неправильные" полотнища были заменены на российский триколор. Однако кадры с бело-красно-синими флагами успели попасть в соцсети и теперь подписчики активно обсуждают досадную оплошность изготовителей праздничных флагов.

Исторически триколор с последовательно расположенными горизонтальными белой, красной и синей полосой существовал и принадлежал княжеству Шаумбург-Липпе, входившему в состав Германской империи. Княжество прекратило существование в 1918 году вместе с упразднением германской монархии.

Общество Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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