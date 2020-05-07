В ближайшее время перечень мер господдержки бизнеса будет только расширятся, и с этой точки зрения пандемия коронавируса дает предпринимателям новые возможности. Особое внимание как на федеральном, так и на региональном уровне уделят наиболее пострадавшим в режиме самоизоляции отраслям, а также импортозамещающим производствам.

Импортозамещение за последние годы превратилось в устойчивый тренд развития отечественной промышленности, однако пандемия COVID-19 вскрыла проблемы ранее сформированных программ. Об этом шла речь на заседании рабочей подгруппы "Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок" Госсовета РФ. Как отметил гендиректор АНО "Агентство по технологическому развитию" Владимир Пастухов, все это время импортозамещение было ориентировано на создание конечного продукта.

- В нынешних условиях мы столкнулись с серьезной зависимостью от сырья, материалов, средств производства, - подчеркнул эксперт. - Нужно решать эту проблему, для чего чрезвычайно важно предусмотреть поддержку проектов различных типов, в том числе в критически важных нишах, стимулирующих развитие экспортной деятельности, обеспечение экономической, экологической и, как мы сейчас убеждаемся, биологической безопасности.

В то же время, по мнению специалистов, в действующих программах господдержки не хватает централизованного планирования. По словам заместителя председателя экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Светланы Аппалоновой, получатель субсидий сам предлагает импортозамещающую продукцию или технологию. Эффективно действующих нормативных актов, помогающих сформировать рынок для отечественных производителей, нет.

- Все проекты, во всяком случае, касающиеся радиоэлектроники, направлены на уже существующие рынки, где лидируют зарубежные компании, - отмечает Светлана Аппалонова. - Поэтому при реализации госпрограмм и нацпроектов нужно разбивать общие технические задания на частные, которые станут проектами, закрывающими недостающие звенья. И необходимо ввести принцип, когда участник госпрограммы, выполняющий заявленные условия - технические, временные, ценовые, - будет получать гарантированный заказ.

Помимо прочего, дополнительные меры поддержки должны обеспечить восстановление нарушенных производственных цепочек и пострадавших от пандемии отраслей.

Так, в Новосибирской области в условиях действующего в регионе режима самоизоляции к работе допущено около тысячи системообразующих предприятий, на которых занято порядка 104 тысяч человек. Однако большинство организаций малого бизнеса, особенно в сфере услуг, оказалось на грани банкротства. Одной из мер поддержки МСП станут новые возможности, предлагаемые областным Фондом микрофинансирования бизнеса.

- В так называемое "мирное время" фонд брал в залог недвижимость и транспорт. Сейчас мы разработали новый продукт: до 300 тысяч рублей можно взять без залога, - пояснил глава регионального минпромторга Андрей Гончаров. - Сумма небольшая, но фонд как раз и ориентирован на микроорганизации, на малый бизнес. Кроме того, появились микрозаймы на пополнение оборотных средств. Раньше их бизнесу не предлагали, но, учитывая непростую обстановку, сегодня фонд рассматривает такие заявки.

Прямая речь

Андрей Шевченко, директор департамента развития научно-производственной базы ЯОК госкорпорации "Росатом":

- В каждом кризисе есть окно возможностей. Сегодня это в первую очередь появление на мировом рынке сравнительно дешевых инновационных компаний, патентов и технологий, чем надо пользоваться. Кроме того, взрывное повышение спроса на дистанционные услуги: нужно форсировать все государственные мероприятия в рамках перехода на цифровую экономику. Плюс в сегодняшней ситуации мы наблюдаем уход иностранных компаний с отечественного рынка - это также нужно использовать для проведения мероприятий по импортозамещению.