В Алтайском крае из-за режима самоизоляции и приостановки деятельности некоторых предприятий прогнозируют рост числа безработных примерно на двадцать процентов. Пока ситуация на региональном рынке труда остается стабильной, но обращения в службу занятости уже увеличились в несколько раз.

Ежедневно в центры занятости края поступает около 2,5 тысячи звонков по поводу консультаций и постановки на учет в качестве безработных. Как отметила руководитель регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура, чаще обращаются те, кто занят в неформальном секторе, но им помочь сложно, поскольку официально подтвердить свое трудоустройство они не могут.

- Рынок труда сейчас трансформируется, однако пока идут нерабочие дни, оценить ситуацию сложно, - отметила Надежда Капура. - Мы ожидаем увеличения числа безработных примерно на двадцать процентов. На выплаты пособий, которые выросли на период пандемии до 12 130 рублей плюс районный коэффициент, потребуются дополнительные средства. Поэтому мы обратились в минтруд России с просьбой увеличить финансирование. В бюджете РФ на 2020 уже было предусмотрено на выплату пособий безработным гражданам в Алтайском крае более 1,4 миллиарда рублей. Мы подали заявку еще на более чем 800 миллионов рублей.

По данным службы занятости, сегодня в регионе свыше двенадцати тысяч человек находятся в режиме неполной занятости, 24 тысячи работают удаленно.

В компании "Сибирь-Полиметаллы" приостановлена добыча руды на Корбалихинском руднике, где среди рабочих зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции, на двух других добыча продолжается. По словам министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки, права работников на Корбалихинском руднике соблюдены, и рабочие, которые находятся в самоизоляции и на больничном, получают все положенные выплаты. "Полностью остановить рудник невозможно - это производство непрерывного цикла, поэтому здесь продолжают трудиться специалисты, которые откачивают воду из шахт, обеспечивают подачу воздуха, охрану", - подчеркнул он.

Однако из-за ухудшения экономической ситуации ряд предприятий и предпринимателей заявил о высвобождении в ближайшие полгода 3,6 тысячи работников. В частности, о возможных массовых увольнениях в июле-октябре предупредило руководство "Алтайвагона", где планируют высвободить более 1,2 тысячи сотрудников в Новоалтайске и Рубцовске. Всего здесь трудится около 7,5 тысячи человек.

- "Алтайвагон" не в первый раз оказывается в ситуации, когда приходится сокращать штатную численность рабочих, - отметил Вячеслав Химочка. - Так было в 2014-м, но предприятие сумело сохранить коллектив. В первом квартале нынешнего года "Алтайвагон" выполнил план, произвел продукции на пять миллиардов рублей. Сейчас завод обеспечен заказами до июня и ведет переговоры по заключению договоров на второе полугодие.

"Алтайвагон" входит в список системообразующих предприятий России, поэтому может рассчитывать на серьезную государственную поддержку, в том числе на льготные кредиты на пополнение оборотных средств. А вот претендовать на беспроцентные кредиты на зарплату, по словам Вячеслава Химочки, промышленные предприятия не смогут, потому что они не относятся к пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям.

- Главной поддержкой для промышленности края стало возобновление деятельности 6 апреля после недельного простоя, - подчеркнул министр. - Предприятия и предприниматели могут рассчитывать и на краевую помощь. Так, по программе ускоренного развития в 2020 году регион получит из средств федерального бюджета 600 миллионов рублей. Кроме того, еще 200 миллионов рублей средств краевого бюджета будет направлено на поддержку и развитие бизнеса.

В региональном управлении по труду и занятости отметили, что пока ситуация на рынке труда стабильная, массовых увольнений нет. Количество зарегистрированных безработных на 21 апреля не превышало показатели марта - 17,5 тысячи человек. "По итогам апреля мы ожидаем некоторое увеличение числа безработных - примерно на тысячу человек. Но большинство работодателей в этой непростой ситуации пытается сохранить трудовые коллективы", - пояснила замначальника управления Елена Чувашова.

А вот задолженность по зарплате уже увеличилась вдвое. Если на 1 марта она составляла 7,2 миллиона рублей, то к 20 апреля превысила четырнадцать миллионов.

- Предприятия уже говорят о выпадающих доходах, ухудшении финансового состояния. С этим связаны и растущие задержки по зарплате. Мы надеемся, что меры господдержки, принятые на федеральном уровне, помогут удержать ситуацию. В Алтайском крае также разрабатывается пакет дополнительных мер поддержки, - подчеркнула Надежда Капура.

Справка РГ

В Алтайском крае на 1 апреля 2020 года официально зарегистрировано 17 558 безработных - это 1,4 процента общей численности трудоспособного населения (1,24 миллиона человек).